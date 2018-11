David Pastel intégrera la direction de Fourpoints IM et continuera, avec son co-gérant Damien Audoyer, à assurer la gestion du fonds Valeur Intrinsèque avec la même approche originale qui en a fait le succès.

‘Fourpoints IM disposera ainsi d’une équipe de gérants et analystes couvrant tant la gestion des actions internationales, américaines et européennes que l’allocation d’actifs et la multigestion’ souligne Francois Pasquier, Président de la société.

‘Les équipes ainsi unifiées permettront de cumuler les savoirs faire de spécialistes de l’analyse fondamentale avec un ADN commun de stock pickers’ complète Nathalie Pelras, Directeur Général de la société.

L’expertise de Pastel & Associés en gestion d’actions internationales avec un style très affirmé dans la recherche de sociétés de qualité temporairement sous évaluées par les marchés financiers, est très complémentaire de l’expertise développée par Fourpoints, avec un process orienté vers les sociétés européennes et américaines leaders bénéficiant d’une bonne visibilité et de barrières à l’entrée.

‘Nous sommes ravis de rejoindre les équipes de Fourpoints dont les valeurs et le projet d’entreprise permettront d’assurer la pérennité, l’identité et l’indépendance du process de gestion du fonds Valeur Intrinsèque ’ indique David Pastel, gérant du fonds.

L’acquisition de Pastel & Associés permettra donc d’élargir l’offre de gestion collective proposée par Fourpoints tant aux investisseurs institutionnels qu’aux Family office et conseillers en gestion patrimoniale avec une gamme de 4 fonds de conviction :

Fourpoints Euro Global Leaders (actions européennes),

Fourpoints America (actions américaines),

Valeur Intrinseque (actions internationales)

et Fourpoints Mondrian (Allocation Equilibre),

ainsi qu’un service de Gestion Pilotée et de Gestion Privée sous mandat en France et aux États-Unis via sa filiale new-yorkaise.

L’opération permet au groupe de passer le cap des 300 Millions d’actifs gérés avec une quinzaine de collaborateurs.