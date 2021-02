L’objectif : financer les nouveaux secteurs à fort impact et potentiel de transformation dans les années à venir tels que l’économie circulaire, les nouveaux modèles de production alimentaires, le futur du packaging et de la livraison, les nouvelles mobilités ou encore les biomatériaux.

Founders Future, entre fonds et startup studio

Fondé par Marc Menasé en 2018, Founders Future est un venture studio, à la fois VC et startup studio. Conçu comme une structure de Mega Angels, il a pour volonté d’apporter à ses startups l’alliance du capital financier d’un fonds d’investissement et du capital humain d’un startup studio.

Il accompagne la nouvelle génération d’entrepreneurs pour créer la colonne vertébrale de leur business dans leurs premières années d’existence. Depuis sa création, le fonds a déjà investi 60 millions d’euros, pour 45 opérations, dont 60% à l’international, et a favorisé la création de 1000 emplois en moins de 24 mois.

Il accompagne notamment la transformation de secteurs traditionnels (retail, alimentaire, santé…) et favorise l’essor de nouveaux écosystèmes à l’image de l’économie circulaire ou la mobilité, en France comme à l’international (Europe et US). Parmi les succès de l’équipe, on retrouve notamment en France Lydia, Yuka, Epycure, La Fourche, Bonsoirs, ou encore Waterdrop (Autriche), B Next (Espagne), Ezra (US), ou Taster (UK) à l’international. Particularité de ces entreprises, on y retrouve 30% de femmes fondatrices ou co-fondatrices.

En parallèle, Founders Future est structuré autour d’une équipe d’une dizaine de personnes avec à sa tête Marc Menasé, épaulé par Valentine Baudouin, Partner, et Sarah Corne, Partner Impact.

Investir dans l’économie du futur

Dédiée aux femmes et aux hommes qui forment la génération d’entreprises et d’entrepreneurs de demain, cette nouvelle enveloppe permettra à Founders Future de continuer de faciliter le développement des économies du futur. Elle s’attelera en effet à soutenir des entités à fort potentiel telles que l’économie circulaire, les nouveaux modèles de production, le futur du packaging et de la livraison, le déplacement des biens et des personnes (mobilité durable) ou encore les biomatériaux.

« Avec plus de 15 ans d’expérience dans l’entrepreneuriat et l’investissement, j’ai la conviction que le marché est en demande d’entreprises et de produits qui font bouger les lignes et qui opèrent de manière plus respectueuse. Il est certain que la nouvelle génération d’entrepreneurs ne pourra plus entreprendre comme avant, et nous voulons les accompagner et financer ce nouveau paradigme pour créer les grandes entreprises à impact de demain. », explique Marc Menasé, CEO et fondateur de Founders Future.

Pour mener à bien cette mission, Founders Future a notamment recruté Sarah Corne, en mars 2020 au poste de Partner Impact, pour faciliter la transition vers ces nouveaux investissements. Précédemment Associée et Directrice du Développement chez Ulule, Sarah a commencé sa carrière au sein de l’ONG Positive Planet fondée par Jacques Attali, où elle a créé et dirigé la Fondation Positive Planet. Sarah est au Board de Tech For Good France et de l’association Fight for Dignity.

« Pour accélérer la transition sociale et écologique, il est urgent aujourd’hui de penser l’investissement différemment et d’accompagner cette nouvelle génération d’entrepreneurs à mission, qui placent l’impact au cœur de leur projet. Avec cette nouvelle enveloppe, nous souhaitons faciliter le passage à l’échelle de ces entreprises à mission et accélérer le changement. », se réjouit Sarah Corne, Partner Impact chez Founders Future.