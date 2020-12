Le siège social de Cenosco se situe à La Haye et l’entreprise est localement présente en Croatie. Cette dernière emploie 75 collaborateurs, est active dans 30 pays et son logiciel est déployé dans quelque 100 usines à travers le monde.

Le logiciel de Cenosco fonctionne au cœur des usines de l’industrie lourde du pétrole et du gaz, des produits chimiques, de l’énergie ainsi que des services publics. Il s’agit d’un outil en ligne pour la gestion de l’intégrité des actifs qui permet aux utilisateurs de prendre des décisions intelligentes en matière de contrôle et de maintenance afin d’accroître la sécurité et la disponibilité des actifs, et de réduire les coûts de gestion des actifs.

Après 20 ans de croissance locale, les fondateurs de Cenosco ont décidé d’attirer un partenaire externe pour soutenir l’entreprise dans sa prochaine phase de croissance, de sorte à exploiter le potentiel maximal du logiciel. Cenosco poursuivra ses investissements dans le développement de produits en étroite coopération avec ses partenaires. Par ailleurs, la poursuite de la professionnalisation de l’organisation constituera une priorité, comme en témoigne le nombre important de recrutements prévus pour 2021 dans les domaines de la gestion générale, de l’expertise de domaine ainsi que dans l’ensemble de l’entreprise.

Mischa Simonis, cofondateur et directeur général chez Cenosco : « Nous sommes ravis que Fortino Capital soit le nouvel actionnaire de Cenosco. Fortino apportera une expertise importante en matière de logiciel B2B ainsi qu’un réseau solide qui permettra à Cenosco de se développer davantage et de se renforcer. Avec plus de 20 ans d’expérience et grâce à nos solides partenariats dans l’industrie du pétrole et du gaz, nous sommes bien placés pour profiter des opportunités que ce marché apportera avec le vieillissement des usines et le nouvel accent mis sur la numérisation. »

Fortino Capital investit dans Cenosco aux côtés de la direction actuelle, c’est-à-dire les fondateurs, qui reste opérationnellement active pour amorcer cette prochaine phase de croissance. Cenosco représente le 22e investissement en logiciels B2B de Fortino Capital et le 7e investissement de son fonds de capital-investissement.

Wouter Van de Bunt, associé de Fortino Capital : « Nous sommes véritablement épatés des accomplissements de Cenosco ces 20 dernières années. L’entreprise a conçu un produit excellent capable de devenir la norme du marché en matière de gestion de l’intégrité des actifs. Cenosco répond également parfaitement aux critères d’investissement de notre fonds de capital-investissement : logiciel essentiel à l’organisation, croissance forte et rentable, présence mondiale et opportunités majeures de croissance future. Nous sommes ravis de soutenir Cenosco, en collaboration avec ses fondateurs, dans sa prochaine phase de croissance accélérée. »