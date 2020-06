Fortino Capital Partners, une société d’investissement basée au Benelux et spécialisée dans la technologie et la transformation numérique, annonce son investissement dans Sigma Conso, un fournisseur de logiciels pour la gestion de performance d’entreprise. Sigma Conso, dont le siège est à Bruxelles, possède des bureaux locaux en Europe occidentale et en Asie, et emploie plus de 40 personnes au service de plus de 600 clients.

Initialement axé sur les logiciels de consolidation, Sigma Conso répond aujourd’hui à tous les besoins d’un directeur financier en termes de gestion de performance d’entreprise (c.-à-d. la consolidation, les réconciliations intra-groupe, la budgétisation, la planification et les rapports de gestion). Parallèlement à sa solution logicielle, Sigma Conso se différencie par son expertise financière approfondie, offrant des services de formation et de conseil à ses clients. Sigma Conso aide ses clients à générer de la transparence sur la performance de leur entreprise, plus que jamais un incontournable en ces temps de Covid-19.

Sigma Conso est actif dans 20 pays et sert plus de 600 clients, allant des moyennes aux grandes entreprises (p. ex : D’Ieteren, Sofina, Proximus, Besix,, Umicore, Eiffage and CMB).

Dominique Galloy est devenu CEO et propriétaire en 2006. Au cours des 14 dernières années, Dominique a fait croître Sigma Conso avec son équipe pour en faire une société de logiciels internationale et hautement reconnue.

Fortino Capital reconnaît le rôle de premier plan de Sigma Conso sur le marché de la gestion de performance d’entreprise et les références que l’équipe a accumulées. Le logiciel financier est un segment clé pour Fortino Capital en tant qu’investisseur de logiciels B2B, après son investissement dans MobileXpense, un leader européen de la gestion des dépenses.

Fortino Capital acquiert Sigma Conso aux côtés de la direction pour poursuivre la croissance et l’expansion de l’entreprise à l’international. Il s’agit du 20ième investissement logiciel B2B de Fortino Capital et de la 6ième plateforme d’investissement de son premier fonds de capital croissance.

Dominique Galloy, CEO de Sigma Conso : « Au cours des deux dernières décennies, nous sommes devenus un acteur européen de taille en servant nos clients avec d’excellents logiciels et une expertise approfondie. Avec Fortino Capital, véritable expert des solutions logicielles B2B, nous sommes désormais prêts pour une phase de croissance accélérée. Je suis personnellement très enthousiasmé par les perspectives de l’entreprise. Avec le soutien de Fortino Capital, je m’engage à continuer à servir nos clients de la meilleure des manières. »

Filip Van Innis, Investment Director chez Fortino Capital : « Nous sommes impressionnés par le solide bilan de Sigma Conso. Cette entreprise est au cœur de la stratégie de notre fonds de capital croissance, car elle évolue dans un marché en expansion et offre une solution logicielle essentielle à la mission d’une entreprise. Nous sommes ravis de soutenir Dominique et son équipe à l’avenir et d’accueillir Patrick Van Deven en tant que président du conseil d’administration. Patrick est un directeur de logiciel chevronné qui a fait sa carrière à la fois chez SAS et SAP. »