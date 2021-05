Forter, le leader de la prévention de la fraude dans le commerce électronique, annonce une levée de fonds de 300 millions de dollars dans le cadre d’un tour de financement de série F mené par Tiger Global Management, avec la participation de Third Point Ventures et Adage Capital Management. Les investisseurs existants ont également participé, notamment Bessemer Venture Partners, Sequoia Capital, March Capital, NewView Capital, Salesforce Ventures et Scale Venture Partners.

Cette annonce qui intervient six mois après un tour de table de série E de 125 millions de dollars, triple presque sa valorisation à 3 milliards de dollars et fait de Forter l’entreprise privée la plus importante dans le secteur de la prévention de la fraude. Forter utilisera ces fonds supplémentaires pour poursuivre le développement de son écosystème de confiance mondial permettant aux commerçants, aux plateformes de commerce électronique, aux banques émettrices et aux prestataires de services de paiement de lutter ensemble contre la fraude, de renforcer la confiance et d’améliorer l’expérience des acheteurs tout au long de leur parcours d’achat.

Au cours des 12 derniers mois, Forter a :

Doublé la taille de son réseau mondial de commerçants protégeant pour plus de 250 milliards de dollars de transactions commerciales en ligne et pour plus d’un milliard de consommateurs à l’échelle mondiale.

Augmenté ses revenus de plus de 100 %.

Ajouté des marques mondiales de premier plan à son portefeuille de clients avec notamment Farfetch, ASOS, SHEIN et Prime Trust.

« Nous avons établi une nouvelle norme de confiance dans le commerce. La plateforme de Forter réunit les commerçants, les banques et les fournisseurs de paiement afin d’améliorer considérablement les taux d’autorisation, éliminer les faux refus et permettre aux consommateurs de faire leurs achats de façon plus pratique et en profitant d’une expérience plus personnalisée et sécurisée », déclare Michael Reitblat, PDG et co-fondateur de Forter. « Cela contribue à faire de la prévention de la fraude un moteur de croissance et d’augmentation des revenus pour l’ensemble du consortium des commerçants participants, garantissant que nos clients peuvent attirer, convertir et retenir les meilleurs acheteurs. Ce financement nous permettra d’accélérer notre croissance en investissant dans les talents, la technologie et la poursuite de notre expansion mondiale. »

« Forter nous permet de nous concentrer sur le service à nos clients et de profiter de la reprise encourageante des voyages aux États-Unis », commente Matthew Tynan, directeur financier de Priceline. « Grâce à la solution automatisée et en temps réel de l’entreprise nous avons pu augmenter considérablement les taux d’approbation tout en réduisant sensiblement les rétrofacturations, ce qui nous permet d’attirer et de fidéliser les meilleurs clients sur tous les canaux de vente, sans craindre la fraude. »

Si Forter a énormément bénéficié de la tendance de transformation numérique du secteur qui a résulté des effets de la pandémie, la croissance sans précédent de l’entreprise a également été stimulée par l’innovation produit et de nouveaux partenariats avec des leaders dans les secteurs de la banque, des paiements et du commerce électronique. En début d’année, Forter s’est ainsi associé à Capital One pour lancer Trusted Authorization, l’une des premières solutions permettant aux commerçants d’augmenter les taux d’autorisation et de diminuer les faux refus en partageant les connaissances de Forter en matière de fraude avec les banques émettrices afin de prendre des décisions plus éclairées. Forter a également lancé sa plateforme de prévention de la fraude pour les prestataires de services de paiement (PSP), annonçant des accords avec FreedomPay, Nuvei et, plus récemment, Flutterwave pour augmenter les taux d’approbation et offrir la meilleure prévention contre la fraude à plus d’un million de commerçants dans le monde.

« Le niveau sans précédent de la transformation numérique et la concurrence féroce visant à créer l’expérience utilisateur la plus fluide, font qu’une prévention contre la fraude de niveau supérieur joue un rôle de plus en plus critique dans la croissance des revenus du commerce électronique », explique John Curtius, partenaire chez Tiger Global Management. « Après avoir discuté avec des dizaines de clients de toutes les solutions pertinentes dans cet espace, il était très clair pour nous que Forter est le leader incontesté en termes de performance et d’échelle. »

« En tant qu’investisseur de longue date, il a été incroyable de voir l’ascension réalisée par Forter », commente Ravi Viswanathan, NewView Capital. « C’est un témoignage confirmant la vision et la capacité d’exécution de l’équipe de direction pour permettre aux commerçants, non seulement de fournir l’expérience transparente que les clients attendent, mais aussi d’être en mesure d’accepter autant de transactions que possible, tout en identifiant et en bloquant les fraudes avec précision. »