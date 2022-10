Des ambitions fortes pour Antler

Avec un modèle d’investissement unique conçu pour soutenir les entrepreneurs dans leurs débuts et les accélérer jusqu’à la série A, Antler s’installe en France. Pour accompagner ses ambitions, la firme lance un fonds de 30 millions d’euros dédié aux start-up. Elle espère réaliser 25 investissements d’ici la fin de l’année 2023, avec l’objectif de porter ce chiffre à 90 investissements au cours des quatre prochaines années.

Depuis des années, Antler soutient des entrepreneurs de par le monde et a participé au développement de start-up mondialement reconnues, entre autres fondées par des Français, telles que Rebeelo (Fabien Rastouil), Vamstar (Richard Freeman) ou encore Scribe (Emmanuel Hadoux). Antler devient l’un des plus grands fonds axés sur les investissements de pre-seed et seed en France, avec comme ambition long terme de réaliser au moins un investissement de pré-amorçage sur dix.

Trois fois par an, Antler accueillera durant 4 mois un groupe de 80 entrepreneurs à Paris. Avec une méthodologie unique, ces futurs entrepreneurs rencontreront des cofondateurs afin de développer leur projet de start-up. Antler investira dans les plus prometteuses d’entre elles et les présentera à un réseau mondial d’investisseurs afin de les aider à sécuriser leurs futurs financements.

Antler capitalise sur un marché de la tech propice et un vivier de talents

Antoine Poirson, entrepreneur et investisseur français, est General Partner d’Antler en France. Il y a quatre ans, il a lancé le fonds d’Antler au Royaume-Uni, et a depuis accompagné 50 start-up locales. Avant de rejoindre Antler, il a cofondé StanPlus, une start-up de transport et d’intervention médicale en Inde.

Antoine Poirson est à la tête d’une équipe internationale composée d’anciens entrepreneurs et d’opérateurs tech expérimentés ayant des liens étroits avec l’écosystème des start-up français. Dès le mois de novembre, l’espace Antler accueillera les entrepreneurs au cœur du 10ème arrondissement, à Paris.

Antoine Poirson, General Partner d’Antler, déclare : "Antler représente la meilleure opportunité pour les personnes ambitieuses afin d’activer leur potentiel et de créer des start-up de classe mondiale en France. Les entrepreneurs arrivent à titre individuel et, en six mois, repartent avec une entreprise viable, des cofondateurs, des clients et des investisseurs. Je suis convaincu que nous pouvons avoir un impact réel et immédiat sur les entrepreneurs, et accélérer la croissance des écosystèmes tech émergents dans toutes les grandes villes de l’hexagone.

La France est l’un des marchés tech les plus porteurs au monde. Elle dispose de talents techniques et commerciaux exceptionnels, et l’écosystème tech français, de part son dynamisme, attire des techies du monde entier. Le succès des licornes françaises montre que les entreprises de la tech peuvent atteindre des valorisations de plusieurs milliards d’euros sur le marché national. Cela donne aux investisseurs une confiance solide dans le potentiel de croissance de ces entreprises, avec plusieurs fonds américains et européens établissant des bureaux et des programmes sur le territoire. Cette combinaison de facteurs indique qu’il n’y a jamais eu de moment plus propice pour entreprendre en France. Cependant, les options de financement initial restent encore limitées pour les entrepreneurs."

Ce nouveau fonds est le dernier exemple en date de la croissance rapide d’Antler. Depuis son lancement en 2017, la firme de capital-risque est désormais présente sur six continents et détient un portefeuille de plus de 500 entreprises valorisé à 2 milliards de dollars.

L’implantation parisienne d’Antler est sa neuvième en Europe, où le groupe est devenu l’un des investisseurs early stage les plus actifs du continent.

Magnus Grimeland, PDG d’Antler, ajoute : "Antler investit dans les entrepreneurs les plus déterminés, et cela dès le premier jour de leur parcours. Nous voulons soutenir des fondateurs internationaux audacieux dans les écosystèmes de start-up les plus passionnants. Nous sommes donc très enthousiastes de faire notre entrée sur le marché français, de par ses importantes perspectives de croissance, ainsi que par cette nouvelle génération d’entrepreneurs émergeant à travers le pays. Antoine a l’expérience et la passion pour les aider à faire grandir leur entreprise et à résoudre les problèmes les plus pressants de notre époque."

Antler recherche des entrepreneurs pour créer de nouvelles start-up et accepte les candidatures ici : Antler France.