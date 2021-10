Ce nouveau tour de table permet à la foodtech de poursuivre son ascension et d’étendre son service de néo-restauration d’entreprise qui a déjà séduit des acteurs comme Adecco, Labeyrie, Castalie, Wojo et Jennyfer.

I-lunch propose l’installation d’espaces de restauration en entreprises sur-mesure tels que des food corners, des frigos connectés (dans lesquels les salariés peuvent piocher des repas et des produits à toute heure de la journée) ou encore de véritables cafétérias avec du personnel. Afin de s’adapter à l’évolution des modes de travail, elle propose depuis un an Telerestau, une solution de restauration de qualité à domicile à destination des télétravailleurs. Enfin, la startup accompagne ses clients dans tous les moments de vie des entreprises avec son offre traiteur (pot de départ, petit-déjeuner de bienvenue, afterwork, box plateaux-repas etc.). Lancée en 2017 elle vient de dépasser les 2 millions de repas fournis aux salariés.

Alors qu’elle vise une croissance de 300% en 2021, cette levée de fonds va permettre à I-lunch :