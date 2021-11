Régis Négrail, Directeur des partenariats banques privées

Diplômé de la faculté de droit de Clermont-Ferrand où il a obtenu un DEA de droit public en 1996, Régis Négrail a débuté chez Keops en tant que directeur de bureau, chargé notamment du développement et de l’organisation commerciale de l’agence. Il a ensuite travaillé deux ans chez King Sturge en tant que directeur investissement et agence, puis a rejoint les équipes de Pegase Partners Group en 2008 en qualité de directeur commercial, et celles de AERIA Immobilier en 2010 en tant que gérant. Il a finalement intégré les équipes d’Indosuez Wealth Management en 2012 où il était en charge de l’offre immobilière. Dans le cadre de sa nouvelle fonction, Régis Négrail est responsable de la promotion de l’offre auprès des banquiers privés et de l’animation des partenariats.

Guillaume Hilaire, Directeur du développement institutionnel

Titulaire d’un Master 2 de Management Gestion Commerce obtenu en 2008 à l’IFAG de Toulouse, et d’un Master spécialisé Banque et ingénierie financière obtenu en 2009 à l’ESC de Toulouse, Guillaume Hilaire a d’abord travaillé pendant trois ans chez Société Générale Gestion Groupe Amundi en tant que chargé d’affaires. Il a ensuite occupé le poste de responsable commercial auprès de la clientèle institutionnelle chez Amundi pendant six ans, avant d’être responsable du développement institutionnel chez Perial de 2016 à 2018. Il rejoint Swiss Life AM en septembre 2019, en qualité de responsable de la clientèle institutionnelle. Il a, dans le cadre de sa nouvelle fonction, pour mission de gérer la levée et la structuration des fonds institutionnels.