Le Groupe annonce avoir réalisé 489 millions d’euros d’investissements [1] en 2018 pour l’ensemble de ses véhicules sous gestion.

« Dans un marché très concurrentiel, les équipes de Foncière ATLAND et VOISIN ont réalisé une très belle performance en 2018. Ce volume d’investissement record a été réalisé sur l’ensemble du territoire national et sur une très large catégorie d’actifs, témoignant de l’expertise des équipes d’investissement et de leur capacité d’exécution » précise Georges Rocchietta, Président de Foncière ATLAND.

56 opérations d’investissements ont été réalisées représentant un total de 135 actifs, pour des montants de transactions de 500 000 euros à 94 millions d’euros se répartissant pour 25% en Ile-de-France et 75% en province.

Dans le détail, 410 millions d’euros [2] ont été investis pour le compte des 4 SCPI (Epargne Pierre, Immo Placement, Foncière Rémusat et MyShareSCPI), et 66,5 millions d’euros pour le compte des OPPCI (OPPCI Dumoulin et OPPCI Transimmo).

Enfin, dans le cadre de son activité de développement pour compte propre, Foncière ATLAND a livré, en 2018, en Ile-de-France, 3 immeubles de bureaux et activités, représentant en valeur près de 12,5 millions d’euros [3].