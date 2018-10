Ce développement s’opèrera par l’accroissement de la production d’immeubles neufs pour compte propre, par l’accélération du développement de l’activité d’asset management au travers de la progression de la collecte des SCPI et OPCI gérées par sa filiale VOISIN et par la création de nouveaux véhicules réglementés tels que My Share SCPI constituée en association avec AXA France.

« Après de très bons résultats semestriels, le franchissement du milliard d’euros sous gestion permet à Foncière ATLAND d’aborder une nouvelle phase de croissance. Notre filiale VOISIN monte en puissance et constitue un relais de croissance fort sur nos produits SCPI à destination des particuliers et OPPCI pour le compte d’investisseurs professionnels. La performance de notre modèle économique, très distinctif, reposant sur la complémentarité des métiers de l’investissement, la construction pour compte propre et l’asset management nous permet d’être très confiants dans nos perspectives de développement et notre capacité à continuer de délivrer un rendement récurrent à nos actionnaires », déclare Georges Rocchietta, Président Directeur général de Foncière ATLAND.