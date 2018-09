L’équipe ETF et solutions indicielles de BNP Paribas Asset Management poursuit son renforcement en Allemagne avec la nomination de Florian Schoeps au poste de Commercial ETF et Solutions Indicielles. Basé à Munich, Florian Schoeps a rejoint l’équipe de ventes dédiée aux ETF et Solutions indicielles de BNPP AM, le 1er août 2018. Il est placé sous la responsabilité de Claus Hecher, Responsable du développement commercial de cette activité pour l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse Alémanique.

« Le marché allemand est l’un de nos principaux marchés en Europe, avec la France, l’Italie, l’Autriche et la Suisse », rappelle Isabelle Bourcier, Responsable des gestions quantitative et indicielle au sein de l’équipe Multi-Actifs, Quantitatif et Solutions de BNP Paribas Asset Management. « Nous avons sensiblement renforcé notre présence commerciale et notre visibilité sur ces marchés avec notamment, depuis deux ans, le recrutement régulier de nouveaux collaborateurs qui sont venus accompagner et soutenir notre dynamisme commercial auprès des investisseurs dans ces pays. »

« Florian Schoeps compte près de 15 ans d’expérience dans l’industrie de la gestion d’actifs et bénéficie d’une solide connaissance en matière d’ETF », explique Claus Hecher, Responsable du développement commercial pour l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse Alémanique. « Son profil et ses compétences seront particulièrement appréciées par nos clients qui souhaitent être davantage accompagnés dans la compréhension, la sélection et l’utilisation de ces solutions d’investissement indicielles. »

Florian Schoeps, 40 ans, a commencé sa carrière à Munich en 2004 au sein de Pioneer Investments en tant que Responsable de la communication interne. En 2007, il est promu Sales Consultant, poste qu’il exercera pendant un an avant de rejoindre Deka Investment GmbH comme Senior Product Manager en 2008. En 2015, il rejoint la société MAEG Munich ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH comme Senior Relationship Manager.

Florian Schoeps possède un diplôme en Gestion des administrations, Gestion financière et Economie de l’Ecole de Management et d’innovation délivré par l’Université Steinbeis de Berlin.