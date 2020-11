Flexstone a investi 6,3 millions d’euros et réservé un montant additionnel significatif afin d’accompagner la future phase de croissance de Pastas Gallo, aux côtés de ProA Capital.

Pastas Gallo a été fondé par un entrepreneur espagnol et s’est imposé comme le leader du marché de la pâte sèche alimentaire en Espagne. La société propose également des sauces cuisinées, farines, et chapelures, et se développe également une offre de plats préparés et produits asiatiques, un segment en pleine croissance.

Zélie Saint-Zéby, Directrice d’investissement chez Flexstone, nous confie : « Pastas Gallo est un investissement parfaitement représentatif de la stratégie de Flexstone sur le marché intermédiaire, réalisé aux côtés d’un des meilleurs gérants en Espagne. La société est une pépite dotée d’un excellent outil de production pouvant, d’après nous, générer encore beaucoup de valeur ajoutée additionnelle. Il s’agit d’une entreprise familiale dont le management peut être optimisé, et présentant de multiples voies de croissance inexploitées telles que le développement de la marque, le lancement de nouvelles gammes de produits, ou encore la croissance externe ».

Une analyse spécifique sur les dimensions Environnementales, Sociales et Gouvernance (ESG) a également été menée par un consultant spécialisé indépendant afin d’évaluer le positionnement, et les risques associés à l’activités de Pastas Gallo.

Avec plus de 100 co-investissements effectués depuis 2008 et une présence locale aux États-Unis, en Europe et en Asie, Flexstone Partners a démontré la force de frappe de sa plateforme d’investissement internationale en renforçant sa capacité à accéder au capital d’entreprises non cotées attractives aux cotés de gérants spécialisés sur le segment du capital développement et transmission small et mid-cap.

« Notre expertise en co-investissement se base sur notre expérience de plus de 25 ans en investissement non coté, sur un large éventail d’opportunités et sur un processus de sélection quantitatif et systématique. Notre outil de sélection propriétaire, le "Sweet Spot", s’est nourrit de notre profonde expérience et de la recherche académique. Cet outil, intégré à notre processus de due diligence, explique le succès de notre expertise de co-investissement », déclare Eric Deram, Managing Partner chez Flexstone.

La philosophie de co-investissement de Flexstone consiste à investir aux côtés de gérants à forte conviction, en ciblant des entreprises répondant à leurs domaines d’expertise en termes de secteurs, zones géographiques, de type d’opérations ou de taille d’investissement.

« Ce principe est un élément stratégique pour renforcer nos relations avec les gérants, et pour délivrer des rendements attractifs avec un risque de sélection négative limité. », poursuit Eric Deram.

Le track-record exceptionnel de Flexstone en matière de co-investissement démontre non seulement la qualité de son sourcing, mais aussi la pertinence de son processus de sélection. Sur les 100 co-investissements réalisés depuis 2008, 38 ont été cédés pour une performance brute consolidée de 3.0x en multiple, 34% en TRI, le tout avec un taux de perte limité à 3.4% [1] .

« Tous nos véhicules de co-investissement matures sont classés parmi les 25% les plus performants dans leur catégorie. En particulier, les taux de distribution de ces véhicules, également 1er quartile, démontrent notre capacité à investir et redistribuer le capital de nos investisseurs plus rapidement qu’un fonds de private equity traditionnel », conclut Eric Deram.