A l’image de fonds précédents, Global Opportunities IV est soutenu par les clients historiques de Flexstone Partners, dont Natixis, ainsi que par de nouveaux investisseurs institutionnels de premier plan en Europe, en Australie et en Asie. L’objectif est de réaliser plus de 40 investissements dans des entreprises non cotées dans le monde, aux côtés de gérants à forte conviction.

La stratégie d’investissement ciblée - offrir une exposition à des gérants de conviction dans leurs principaux domaines d’expertise – ainsi que le process de sélection s’inscrivent dans la continuité des fonds précédents qui affichent des performances premier quartile [2] dans le cadre d’un risque limité (taux de perte < 4% sur 104 co-investissements à ce jour).

« Nous pensons que Global Opportunities IV représente une opportunité d’investissement attractive en termes de profil risque-rendement pour nos investisseurs, en particulier dans le contexte actuel où les investisseurs sont plus que jamais à la recherche de performance. Notre processus de sélection propriétaire et systématique, ainsi que la qualité et la diversité de notre deal flow, nous ont permis de générer une performance premier quartile avec un niveau de risque limité et ceux, pour l’ensemble de nos fonds de co-investissements lancés depuis 2008 », déclare Eric Deram, Managing Partner chez Flexstone Partners.

Global Opportunities IV a d’ores et déjà effectué trois investissements :

Une société leader sur le marché de la perte de poids et du bien-être aux Etats Unis. Le rationnel d’investissement repose sur un marché dynamique, des opportunités de croissance organique, un profil de performance intéressant ainsi que sur la qualité du sponsor majoritaire qui a déjà accompagné avec succès des business models similaires, sur ce même marché.

Un courtier américain spécialisé dans les services de fret et logistique. Cet investissement repose sur la capacité éprouvée de l’équipe de gestion à développer l’entreprise à la fois de manière organique mais aussi au travers d’acquisitions externes correspondant au modèle et à la culture de l’entreprise.

Le deuxième opérateur français de services funéraires, un secteur non cyclique avec des fondamentaux de croissance solides. Le plan de création de valeur opérationnelle est basé sur la poursuite du développement du réseau en France et sur une expansion internationale avec la pénétration de certains pays limitrophes.

« Nous avons un flux d’opportunités particulièrement fourni, avec un quatrième investissement validé, sous réserve de la signature effective prévue début mai. Cet investissement viendra compléter le portefeuille avec le principal fournisseur de services ophtalmologiques pour le NHS au Royaume-Uni, un secteur non cyclique et en forte croissance »,commente David Arcauz, CFA, Managing Partner chez Flexstone Partners. « Le gérant avec lequel nous co-investissons est un spécialiste du marché de la santé notamment au Royaume-Uni, et maîtrise parfaitement le système du NHS. Par ailleurs, la transaction a été réalisée à des niveaux intéressants, avec un prix d’entrée raisonnable pour ce secteur et un niveau de levier financier limité. »

« Ces quatre investissements sont un très bon début de déploiement pour Global Opportunities IV et répondent parfaitement à la rigueur de notre stratégie d’investissement et critères de sélection » conclut Nitin Gupta, Managing Partner chez Flexstone Partners. « Nous co-investissons uniquement avec des GPs de premier plan, qui ont démontré un savoir-faire spécifique pour accompagner les entreprises que nous sélectionnons dans leur création de valeur opérationnelle. En périodes d’incertitudes et avec des niveaux de valorisations historiquement élevés dans certains secteurs, il est crucial de conserver notre discipline d’investissement stricte qui a fait ses preuves à travers les cycles en vue de délivrer la performance attendue par nos investisseurs, tout en limitant les risques. »

Global Opportunities IV est classé Article 8 selon la réglementation SFDR de l’Union européenne, et intègre les dimensions Environnementales, Sociétales et de Gouvernance dans l’ensemble de son processus d’investissement.