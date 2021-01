Elle sera en charge de guider l’ensemble des actions ESG de Flexstone Partners en termes de stratégie, gestion, process, remontée des données et reporting, et ce aussi bien au niveau de la Société que des Investissements.

L’approche ESG définie par Flexstone se veut inclusive, et résolument fondée sur les valeurs et la diversité de l’équipe afin de donner du sens à sa contribution aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. « En 2020, nous avons travaillé sur un plan d’actions concret afin de renforcer notre engagement ESG via de nouvelles méthodes d’intégration ESG pouvant bénéficier à nos clients et à la société dans son ensemble. » commente Caroline Gibert.

Quatre Objectifs de Développement Durables (ODDs) ont été sélectionnés par les professionnels de Flexstone pour orienter ses actions en tant qu’Entreprise Citoyenne. Il s’agira avant tout de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique (Objectif 13) ; à la promotion de la parité sociale et de l’accès à l’éducation (Objectifs 4 et 5) ; et à une croissance économique équilibrée (Objectif 8).

Flexstone a également fait évoluer sa grille d’analyse ESG propriétaire ainsi que son reporting interne afin d’assurer une approche et suivi ESG actifs tout au long du processus d’investissement. « Notre mission est de délivrer un couple risque / rendement attractif sur le long terme à nos clients. L’intégration ESG a pour objectif d’enrichir cette mission en s’assurant que tous les gérants et sociétés en portefeuille aient les bons outils pour faire développer un modèle économique durable », ajoute Eric Deram, Managing Partner chez Flexstone.

Caroline Gibert sera soutenue par un groupe de travail ESG composé de 8 professionnels aux profils interdisciplinaires afin d’assurer une intégration ESG homogène au sein de l’entreprise. Des objectifs précis ont été fixés :

proposer des analyses ESG dédiées à chaque client et produire un Rapport ESG Global ;

porter à 40 % le taux de femmes dans l’équipe d’investissement d’ici 2030 ;

atteindre la neutralité carbone à horizon 2050.

« Nous renforcerons également notre adhésion à des initiatives de place afin d’inciter au changement et travailler sur de nouvelles façons d’investir », conclut Caroline Gibert.

L’histoire ESG de Flexstone remonte à 2006, lors de la mise en place d’un 1er mandat de private equity pour une Caisse de Prévoyance publique Suisse ayant des directives ESG bien précises. Depuis, Flexstone a renforcé son expertise ESG de façon constante, avec notamment la signature des PRI en 2014 et la formalisation de sa politique d’investissement ESG. En 2020, Flexstone s’est engagé à respecter la « Charte Parité » définie par France Invest, et a publié sa 1ère politique ESG Globale.

La nomination de Caroline est une nouvelle étape visant à accélérer l’approche ESG de Flexstone. Cette nouvelle mission viendra s’ajouter au rôle actuel de Caroline en tant que responsable du développement commercial, afin d’assurer une coordination avec les clients de Flexstone et leur apporter des solutions ESG dédiées à leurs propres valeurs et objectifs.