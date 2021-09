Fivetran, le leader des solutions d’intégration de données automatisées, annonce la signature d’un accord définitif en vue de l’acquisition de HVR, un grand fournisseur de technologies de réplication de données d’entreprise. Cette acquisition va permettre à Fivetran d’offrir les plus hautes performances de réplication de bases de données, couplées aux plus hauts niveaux de sécurité, pour répondre à l’explosion du marché de la modernisation des analytics pour les données opérationnelles associées à des systèmes ERP, des bases de données Oracle, etc.

Fivetran annonce également une nouvelle levée de fonds de $565 millions Series D, associant des investisseurs nouveaux et existants. Andreessen Horowitz (a16z) a mené cette levée de fonds avec la participation des investisseurs existants General Catalyst, CEAS Investments, Matrix Partners, et d’autres. Ont également participé les nouveaux investisseurs ICONIQ Capital, D1 Capital Partners et YC Continuity. A ce jour, Fivetran a levé $730 millions de venture capital. La société est désormais valorisée $5,6 milliards.

Dans la course à l’exploitation de leurs données, les entreprises continuent de se débattre avec l’extraction et la centralisation des données pour analyse au sein de leurs différents départements, et la majorité d’entre elles continue d’en laisser une grande partie inexploitée. D’après le cabinet Gartner (cité dans ce rapport Accenture), 97% des données restent non utilisées au sein des organisations. Les technologies traditionnelles sur site dédiées au traitement des données opérationnelles dont les systèmes ERP tels SAP et les bases de données Oracle compliquent encore plus le problème. Accenture note également dans le même rapport que 92% des plates-formes ERP nécessitent une intervention manuelle pour partager les données. Lorsque ces systèmes ERP et des applications critiques sont centralisés au sein d’un ‘modern data stack’, les organisations peuvent en retirer des informations stratégiques plus rapidement et avec beaucoup moins de ressources.

La combinaison des technologies de Fivetran et de HVR, parfaitement complémentaires, va permettre d’accélérer la mission de Fivetran, qui est de rendre l’accès aux données aussi simple et fiable que l’accès à l’électricité. L’acquisition – en cash et en actions pour une valeur de $700 millions – renforce la position de Fivetran sur le marché, qui devient un des leaders de l’intégration de données pour toutes les industries et tous les types de clients. Les capacités combinées de Fivetran et de HVR vont permettre de réaliser des analytics à partir des données d’entreprise les plus critiques sans compromettre à la fois la sécurité, la performance et la simplicité d’utilisation.

Les clients de Fivetran auront accès à un plus large éventail de solutions de réplication de données haute performance, dont les connecteurs capturant les changements de données de HVR, et une option sécurisée sur site pour les entreprises dotées de bases de données traditionnelles. Les clients de HVR auront accès à la large gamme de connecteurs de données préconfigurés et entièrement managés et aux capacités de transformation de données de Fivetran. Les compétences combinées des équipes techniques des deux sociétés leur permettront d’offrir la solution d’intégration de données la plus robuste pour des organisations de toutes tailles.

La base de clients de Fivetran comprend des milliers d’entreprises d’envergure mondiale telles qu’ASICS, Autodesk, BJ’s Restaurants, Conagra Brands, DocuSign, Forever 21, Lionsgate, Square et Ziff Davis. Les clients de HVR comprennent des douzaines d’entreprises du classement Fortune 500.

« HVR est un leader reconnu de la réplication de bases de données d’entreprise, et nous partageons tous deux la même vision : rendre l’accès aux données aussi simple et fiable que l’accès à l’électricité. Leur produit est le complément parfait de notre technologie d’intégration de données automatisée. Ensemble, nous pourrons ainsi aider plus efficacement les entreprises qui souhaitent améliorer leurs analytics avec un ‘modern data stack’, » a déclaré George Fraser, CEO de Fivetran. « Notre nouvelle levée de fonds nous donne les ressources pour étendre les fonctionnalités de nos solutions et continuer d’accélérer notre croissance mondiale. »

« Garantir un mouvement efficace et sécurisé des données est une exigence fondamentale pour toute organisation aujourd’hui. HVR aide les organisations non seulement à exploiter la puissance de ces données, mais également à comprendre leur potentiel, » a ajouté Anthony Brooks-Williams, CEO de HVR. « La combinaison de HVR et de Fivetran va engendrer une solution de nouvelle génération qui permettra aux entreprises de prendre de meilleures décisions sur la base des données les plus actualisées. Nous sommes ravis de joindre nos forces à celles de Fivetran et nous réjouissons par avance de l’extraordinaire opportunité que cela représente pour nos équipes, nos partenaires et nos clients. »

La transaction a été approuvée par les conseils d’administration des deux sociétés. Toutefois, la finalisation de l’acquisition de HVR par Fivetran reste sujette à l’approbation des autorités compétentes. Ceci devrait être chose faite début octobre 2021.

« Fivetran est un composant essentiel du ‘modern data stack’. Sans une solution permanente, précise et fiable de centralisation des données, les grandes organisations n’optimisent pas l’utilisation de leurs données ou de leur infrastructure de données, » a indiqué Martin Casado, General Partner chez Andreessen Horowitz. « Fivetran relève mieux que quiconque le défi complexe que représente l’extension et l’automatisation de l’intégration de données, et l’intégration de HVR va étendre ses capacités à répondre aux besoins en termes de performance et de sécurité des entreprises. Le ‘modern data stack’ représente un changement de paradigme pour les grandes entreprises – avec des milliards de dollars de revenus en jeu – et Fivetran joue un rôle de catalyseur de ce changement. »

« Nous voyons la promesse d’une transformation des entreprises par les données, en exploitant leur puissance pour créer les informations et les avancées nécessaires pour inventer des produits, des solutions et des services innovants, » a souligné Matthew Jacobson, General Partner chez ICONIQ Growth. « Nous sommes impressionnés par la facilité d’utilisation et l’efficacité de la plate-forme Fivetran, et croyons en son potentiel pour automatiser des connexions de données fiables. Nous avons eu la chance de nous associer avec de nombreux leaders en forte croissance dans le domaine des infrastructures basées dans le cloud, et nous pensons que Fivetran domine clairement son segment au sein du large écosystème des données. »