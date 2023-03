L’action de notation fait suite à l’annonce, le 19 mars 2023, de l’accord d’UBS pour l’acquisition de Credit Suisse Group AG. La note RWN reflète les implications incertaines de l’acquisition sur le profil de crédit combiné des deux banques. Elle reflète également le risque d’exécution qui découlera de l’acquisition pour UBS, ainsi que l’affaiblissement potentiel de l’activité, du risque et du profil financier d’UBS au cours de l’intégration et de la restructuration du Credit Suisse dans un environnement de plus en plus difficile.

Fitch prévoit de résoudre le RWN lorsque des informations suffisantes sur l’impact de l’acquisition seront disponibles.

PRINCIPAUX FACTEURS DE NOTATION

Profil d’activité solide : Les RV reflètent le modèle d’affaires diversifié d’UBS, sa stratégie bien exécutée et sa position de leader sur le marché en tant que gestionnaire de fortune mondial et banque de détail et d’entreprise nationale, qui devrait être encore renforcée par l’acquisition. Les VR reflètent également les antécédents d’UBS en matière de qualité des actifs, de diversification des bénéfices et de solidité de la capitalisation, qu’UBS devrait être en mesure de maintenir lors de l’intégration du Credit Suisse. La note RWN reflète l’opinion de Fitch selon laquelle l’acquisition transformationnelle prévue entraînera un risque d’exécution important pendant une période prolongée et est susceptible d’affaiblir la rentabilité du groupe pendant la phase de restructuration et d’intégration.

Alignement des RV : Nous alignons les RV d’UBS Group et d’UBS AG pour refléter le rôle d’UBS Group en tant que société holding du groupe et la gestion prudente des liquidités, y compris le faible double effet de levier des fonds propres ordinaires.

Les coussins d’endettement entraînent une hausse de l’IDR : L’IDR à long terme et la note de la dette senior à long terme d’UBS AG sont supérieurs d’un cran à son RV pour refléter la dette junior qualifiée du groupe et les réserves de dette senior de la société holding.

Rentabilité sous pression : Nous nous attendons à ce que la rentabilité d’UBS soit sous pression pendant l’intégration de Credit Suisse, qui devrait prendre beaucoup de temps compte tenu de la taille et de la complexité de Credit Suisse. À plus long terme, l’acquisition devrait placer le groupe combiné en bonne position pour atteindre une rentabilité robuste, compte tenu de sa forte franchise dans la gestion de fortune mondiale et dans le secteur bancaire national. Toutefois, l’intention d’UBS de se défaire d’une grande partie de la banque d’investissement du Credit Suisse et l’importante unité non stratégique dont UBS héritera du Credit Suisse devraient peser lourdement sur la rentabilité du groupe pendant plusieurs années. Notre évaluation de la rentabilité du groupe tiendra également compte de la structure de garantie fournie par les autorités suisses pour couvrir les pertes potentielles pouvant résulter de certains portefeuilles d’actifs hérités du Credit Suisse.

Les ratios de fonds propres resteront sains : Fitch s’attend à ce qu’UBS maintienne des ratios de capital sains après l’acquisition. Le groupe a indiqué que le ratio Tier 1 consolidé des fonds propres ordinaires au premier jour sera nettement supérieur à l’objectif de 13 % d’UBS.

Financement diversifié, liquidité saine : Nous pensons qu’UBS maintiendra des réserves de liquidités prudentes et continuera à bénéficier de sa clientèle élargie et riche en dépôts dans les domaines de la gestion de fortune, de la banque de détail et des entreprises. Toutefois, à court terme, la combinaison des activités des deux groupes devrait entraîner une plus grande volatilité des conditions de financement et une certaine attrition des déposants et des créanciers de gros. Notre évaluation du profil de liquidité du groupe tiendra également compte des importantes facilités de trésorerie accordées par la banque centrale suisse pour faciliter l’acquisition.

Cartographie des IDR à court terme : L’IDR à court terme d’UBS AG de "F1+" est la seule option qui correspond à son IDR à long terme de "AA-". L’IDR à court terme "F1" d’UBS Group est l’option de base qui correspond à son IDR à long terme "A+" et est limitée par le score de financement et de liquidité de la banque de "a+". Le RWN sur les IDR à court terme reflète le RWN sur les IDR à long terme respectifs.

SENSIBILITÉ DES NOTATIONS

Facteurs qui pourraient, individuellement ou collectivement, conduire à une action de notation négative ou à un abaissement de la note : UBS a l’intention de conclure la transaction au cours du deuxième trimestre de l’année 23, sous réserve de l’obtention accélérée des autorisations réglementaires. Alors que la clôture représentera une étape majeure dans la combinaison des deux groupes, cela pourrait prendre plus de temps pour que Fitch ait une vision suffisante de la voie de restructuration pour résoudre le RWN. En outre, des retards dans la réalisation de l’acquisition pourraient entraîner le maintien des notations sur le RWN pendant plus de six mois.

Nous pourrions abaisser les notations si UBS rencontre des difficultés importantes dans l’intégration du Credit Suisse. Cela pourrait affaiblir durablement les activités, les profils de risque ou les indicateurs financiers du groupe élargi.

Facteurs qui pourraient, individuellement ou collectivement, conduire à une action positive ou à un relèvement de la notation : Nous pourrions confirmer les notations lorsque nous obtiendrons plus de clarté sur les activités et les profils financiers du groupe UBS après la fusion et une visibilité suffisante sur la probabilité d’apparition de certains risques liés à l’acquisition. Un relèvement est très peu probable dans un avenir proche, car nous nous attendons à ce que le processus d’intégration et de restructuration pèse sur les activités et les profils financiers du groupe fusionné pendant une période prolongée.

AUTRES DETTES ET NOTATIONS D’ÉMETTEUR : PRINCIPAUX FACTEURS DE NOTATION

DCR, dette senior alignée sur les IDR : La notation de la contrepartie dérivée (DCR) d’UBS AG est conforme à son IDR à long terme, car les contreparties dérivées en Suisse n’ont pas de statut préférentiel définitif par rapport à d’autres obligations de premier rang dans le cadre d’une résolution. Les obligations senior non garanties sont notées en ligne avec les IDR de leurs émetteurs respectifs.

La dette junior est notée à la baisse par rapport aux VR : Les notations de la dette subordonnée de niveau 2 et de la dette additionnelle de niveau 1 (AT1) émises par UBS Group et UBS AG sont abaissées par rapport à leurs RV respectifs, conformément à l’évaluation par Fitch de leur risque relatif de non-exécution et de la gravité des pertes.

Les notations des fonds propres conditionnels de catégorie 2 et de la dette héritée de catégorie 2 sont abaissées deux fois, reflétant la base de référence de Fitch pour la sévérité des pertes. Les notes AT1 à déclenchement élevé et faible sont abaissées quatre fois, deux fois pour la gravité des pertes et deux fois pour le risque de non-performance, par rapport au risque pris en compte dans le RV en raison de l’omission totalement discrétionnaire du coupon.

Pas de soutien souverain supposé : Nous avons confirmé les notes de soutien gouvernemental (GSR) d’UBS Group et d’UBS AG à "aucun soutien" pour refléter notre opinion selon laquelle les créanciers principaux des deux entités ne peuvent pas compter sur un soutien extraordinaire complet de la part de l’État si le groupe élargi devient non viable. Les autorités suisses mettent à la disposition du Crédit Suisse et d’UBS d’importantes facilités de trésorerie afin de restaurer la confiance du marché dans le Crédit Suisse et de faciliter l’acquisition. Toutefois, nous nous attendons à ce que les autorités ramènent les facilités de trésorerie à des niveaux normaux une fois que le groupe se sera stabilisé.

AUTRES DETTES ET NOTATIONS DES ÉMETTEURS : SENSIBILITÉ DES NOTATIONS

Les notations du DCR et des obligations de premier rang sont principalement sensibles aux changements des IDR des émetteurs respectifs.

Les notations de la dette Tier 2 et AT1 sont principalement sensibles aux variations des RV respectifs. Les notations des titres AT1 sont également sensibles aux changements dans l’évaluation par Fitch de leur risque de non-performance par rapport au risque pris en compte dans les RV respectifs. Cela peut résulter, par exemple, d’une augmentation significative du risque de pertes excessives, d’une gestion moins prudente du capital ou d’une modification des exigences réglementaires, en particulier si cela entraîne une chute du volant de capital Tier 1 en dessous de 100 points de base des actifs pondérés en fonction des risques, ce que nous considérons comme très improbable.

Un relèvement des RSG nécessiterait une réévaluation positive de la propension du souverain suisse à fournir un soutien. Toutefois, le régime de résolution rend très improbable, selon nous, une propension accrue à fournir un soutien qui deviendrait une caractéristique structurelle.

FILIALES ET SOCIÉTÉS AFFILIÉES : PRINCIPAUX FACTEURS DE NOTATION

Le RWN de toutes les filiales notées reflète le RWN d’UBS et du Groupe UBS ainsi que l’impact incertain de la combinaison de ces filiales avec les entités respectives du Credit Suisse.

UBS Suisse

Banque nationale de premier plan, profondément intégrée : Le RV d’UBS Suisse reflète sa position de leader sur le marché domestique, ses risques de crédit et de négoce modérés et son profil de financement solide. Notre évaluation de la capitalisation, du financement et de la liquidité d’UBS Suisse bénéficie de sa profonde intégration avec UBS AG et de la grande fongibilité de ses liquidités et de son capital au sein d’UBS AG.

Les coussins d’endettement entraînent une hausse de l’IDR : L’IDR à long terme d’UBS Suisse est un cran au-dessus de son RV, car les réserves de dette junior qualifiée et de dette senior de la société holding du groupe fourniraient aux créanciers seniors une protection supplémentaire en cas de faillite. Ces volants sont étayés par les exigences de la banque en matière de continuité et de continuité de l’exploitation. L’IDR à court terme d’UBS Suisse de "F1+" est la seule option qui correspond à son IDR à long terme de "AA-".

Le DCR d’UBS Suisse est aligné sur son IDR à long terme, car les contreparties de produits dérivés en Suisse n’ont pas de statut préférentiel définitif par rapport à d’autres obligations de premier rang dans le cadre d’une résolution.

Probabilité de soutien extrêmement élevée : Le Shareholder Support Rating (SSR) d’UBS Suisse est aligné sur l’IDR à long terme d’UBS AG pour refléter notre opinion selon laquelle il est extrêmement probable qu’UBS Suisse soit soutenue par le groupe, si nécessaire, étant donné le rôle essentiel d’UBS Suisse dans l’hébergement de la banque privée et commerciale nationale d’UBS. Par conséquent, bien que l’IDR à long terme d’UBS Suisse soit dérivé de son RV, il est également ancré au niveau de l’IDR à long terme d’UBS AG.

UBS Europe SE (UBS ESE) et UBS Bank USA

Probabilité de soutien extrêmement élevée : Les IDR, SSR et DCR de la filiale allemande d’UBS AG, UBS ESE, et d’UBS Bank USA, détenue par UBS par l’intermédiaire de sa société holding intermédiaire américaine, UBS Americas Holdings LLC, reflètent notre opinion selon laquelle la probabilité d’un soutien d’UBS AG en cas de besoin est extrêmement élevée. Ce point de vue reflète les fonctions essentielles d’UBS ESE et d’UBS Bank USA et leurs rôles critiques dans les relations avec la clientèle, qui sont importants pour les activités de l’ensemble du groupe, ainsi que le risque de réputation élevé pour UBS en cas de défaillance de l’une ou l’autre de ces filiales.

Rôles critiques pour le groupe : UBS ESE héberge la plupart des activités de gestion de fortune et de banque d’investissement d’UBS dans l’UE. En tant que banque de dépôt agréée, UBS Bank USA est un élément clé de l’activité de gestion de fortune d’UBS dans les Amériques. Nous alignons les IDR à long terme des deux entités sur l’IDR à long terme d’UBS AG (plutôt que sur son RV) parce que leurs coussins d’endettement junior et de renflouement interne protégeraient leurs créanciers seniors en cas de résolution.

Augmentation des dépôts d’UBS Bank USA : Les dépôts non assurés d’UBS Bank USA sont notés "AA", un cran au-dessus de l’IDR à long terme de la banque, car la préférence accordée aux déposants aux États-Unis se traduirait par des perspectives de recouvrement supérieures en cas de défaillance.

FILIALES ET SOCIÉTÉS AFFILIÉES : SENSIBILITÉ DES NOTATIONS

Sensible aux changements de notation d’UBS AG : Un abaissement de la notation d’UBS AG entraînerait un abaissement de la notation d’UBS Suisse, compte tenu de la forte intégration de cette dernière dans le groupe, à moins qu’UBS Suisse ne résiste à des tensions spécifiques affectant le groupe. Un relèvement des notations d’UBS AG entraînerait un relèvement des notations d’UBS Suisse.

Les notations d’UBS ESE et d’UBS Bank USA seraient également revues à la baisse si les IDR d’UBS AG étaient abaissées. Les IDR à long terme des deux filiales tomberaient également au niveau des RV d’UBS AG si nous ne pensions plus que leurs créanciers de premier rang seraient protégés par les dettes de second rang admissibles et les dettes de premier rang du groupe UBS dans le cadre d’une résolution. Les notations d’UBS ESE et d’UBS Bank USA seraient relevées si les IDR d’UBS AG étaient relevés.

AJUSTEMENTS DE LA RV

Les notes de qualité des actifs d’UBS Group et d’UBS AG de "a+" sont inférieures aux notes implicites de la catégorie "aa" pour la raison suivante : expositions non liées à des prêts (négatives).

Le score de qualité des actifs d’UBS Suisse, qui est de "a+", est inférieur au score implicite de la catégorie "aa" pour la raison suivante : mesures historiques et futures (négatives).

La note de financement et de liquidité d’UBS Group, "a+", est inférieure à la note implicite de la catégorie "aa" pour la raison suivante : mesures historiques et futures (négatives).

SCÉNARIO DE NOTATION DANS LE MEILLEUR ET LE PIRE DES CAS

Les notations de crédit à l’échelle internationale des institutions financières et des émetteurs d’obligations sécurisées ont un scénario d’amélioration de la notation dans le meilleur des cas (défini comme le 99e centile des transitions de notation, mesuré dans le sens positif) de trois crans sur un horizon de notation de trois ans ; et un scénario d’abaissement de la notation dans le pire des cas (défini comme le 99e centile des transitions de notation, mesuré dans le sens négatif) de quatre crans sur une période de trois ans. L’éventail complet des notations de crédit dans le meilleur et le pire des scénarios pour toutes les catégories de notation s’étend de "AAA" à "D". Les notations de crédit dans le meilleur et le pire des cas sont basées sur les performances historiques. Pour plus d’informations sur la méthodologie utilisée pour déterminer les notations de crédit des scénarios les plus favorables et les plus défavorables par secteur, consulter le site https://www.fitchratings.com/site/r....

RÉFÉRENCES POUR L’ESSENTIEL SOURCE MATÉRIELLE CITÉE COMME FACTEUR CLÉ DE LA NOTATION

Les principales sources d’information utilisées dans l’analyse sont décrites dans les critères applicables.

NOTATIONS PUBLIQUES AYANT UN LIEN DE CRÉDIT AVEC D’AUTRES NOTATIONS

Les notations d’UBS Switzerland AG, d’UBS Europe SE et d’UBS Bank USA sont directement liées à celles d’UBS AG.

CONSIDÉRATIONS DE L’ESG

Sauf indication contraire dans cette section, le niveau le plus élevé de pertinence de crédit ESG est une note de "3". Cela signifie que les questions ESG sont neutres en termes de crédit ou n’ont qu’un impact minimal sur le crédit de l’entité, en raison de leur nature ou de la manière dont elles sont gérées par l’entité. Pour plus d’informations sur les scores de pertinence ESG de Fitch, consultez le site www.fitchratings.com/esg.