La fonction Global Product, dirigée par Clare Wood depuis le Royaume-Uni, a été créée par First State en novembre 2019, dans l’objectif de mieux identifier les possibilités de développement de produits.

Au sein de l’équipe, Kerry Baronet est nommée Responsable de la Gestion des Fonds Communs, et est chargée de développer une gamme de produits rentables, durables et stratégiquement ciblés sur les marchés mondiaux. Basée à Londres, elle était auparavant Chef de Produit au sein de First State pour la région EMEA, responsable des plateformes de fonds communs britanniques et irlandaises commercialisés en Europe et en Asie.

Hendrie Koster, nouvellement nommé au poste de Responsable de la Recherche et de l’Assurance des Produits d’Investissement, aura pour mission de mettre en place une capacité de recherche mondiale sur les produits afin d’identifier les opportunités commerciales à long terme. Basé à Sydney, il occupait les fonctions de Responsable des Produits et de la Stratégie au sein de Nikko Asset Management en Australie. Auparavant, il a occupé plusieurs postes au sein de l’équipe d’investissement de Mercer à Londres et à Sydney.

Clare Wood, Responsable de la fonction Global Product de First State Investments a déclaré : « Je suis heureuse d’accueillir Hendrie au sein de l’entreprise et je félicite Kerry pour son nouveau rôle. Avec ces experts de haut niveau désormais en place, la fonction Global Product est bien équipée pour assumer des responsabilités plus larges en matière de mise en relation des opportunités de marché et des capacités d’investissement, afin de garantir notre compétitivité sur un marché mondial complexe ».