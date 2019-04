Adrian Hilderly sera responsable de la gestion et du développement des activités de FSI Irlande, dont celles afférentes aux procédures réglementaires et supervisera nos activités d’investissement et de distribution. Il sera basé à Dublin, dans les nouveaux bureaux de First State.

Adrian travaillait depuis plus de six ans chez First State Investments comme Responsable des Risques et de la Conformité pour la zone EMEA et est membre de l’équipe de direction EMEA de First State. Auparavant, il avait codirigé le département Conformité et Conseil de Blackrock. Sa nomination prend effet immédiatement. FSI Irlande a été créée pour permettre à First State de poursuivre ses activités de distribution et d’investissement au profit de ses clients dans les états membres de l’UE, quelle que soit l’issue du Brexit.

En plus de la nomination d’Adrian Hilderly, Tim McManus a été nommé Senior Manager du département Finance et Fiscalité des investissements et sera également basé à Dublin. Tim était depuis cinq ans Senior Manager Fiscal de First State à Londres. Il sera en charge du suivi réglementaire de la société et des fonds de FSI Irlande.

Conformément à la réglementation, et en vue d’une bonne marche des opérations de la société, FSI Irlande effectuera, avant le démarrage des activités, trois nominations pour des postes basés à Dublin : Responsable du Risque FSI Irlande ; Responsable de la Conformité FSI Irlande ; et Manager Assurance en matière d’investissement.

First State confirme également que 2,6 milliards d’euros d’actifs de sa gamme de fonds britanniques OEIC ont été récemment transférés vers sa gamme de produits VCC domiciliés en Irlande, dans le cadre d’un Scheme of Arrangement. Depuis 2018, First State Investments a mis en œuvre des dispositifs permettant aux clients de pouvoir continuer à investir dans les fonds de la société via un véhicule « UCITS » réglementé par l’UE.

Chris Turpin, Directeur général EMEA de First State, déclare : « Nous sommes très heureux de procéder au lancement de FSI Irlande, après avoir géré pendant près de 20 ans des fonds communs domiciliés à Dublin. Nous sommes également ravis qu’Adrian, qui dispose d’une connaissance juridique de haut niveau et d’une grande expérience, puisse en assurer la direction. Par ailleurs, la migration des fonds de nos clients européens s’est effectuée sans difficulté significative, ce qui était une priorité pour nous. Nous poursuivons nos actions pour que nos clients de l’UE conservent la même qualité de service et l’accès à notre large gamme de fonds, et ce quel que soit le résultat des négociations sur le Brexit ».