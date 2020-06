First State Investments a le plaisir d’annoncer la nomination de Harry Moore au poste nouvellement créé de Responsable Mondial de la Distribution.

Basé à Londres, M. Moore était précédemment Directeur Général pour l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon. Il a pris la direction de cette fonction nouvellement créée dans l’objectif de soutenir les perspectives de croissance future de l’entreprise grâce à une approche globale des ventes et de la distribution.

M. Moore a plus de 20 ans d’expérience en matière de distribution et d’investissement, et travaille pour la société depuis dix ans. Ces dernières années, il a dirigé avec succès les équipes de distribution en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Japon, qui représentent 69 milliards de dollars sur les 123 milliards de dollars d’actifs sous gestion de la société (au 31 mars 2020). Désormais, il s’attachera à travailler plus largement avec les équipes régionales et à développer des relations plus fortes au niveau mondial.

« Bien que chaque région ait ses différences, une relation client et une approche commerciale globales présentent des avantages. Grâce au soutien d’une équipe solide et expérimentée de professionnels de la vente, une approche globale nous aidera à mieux comprendre et échanger sur les enjeux de chaque région qui peuvent avoir un impact sur un autre territoire », a déclaré M. Moore.

La nouvelle structure de direction a donné lieu à un certain nombre de promotions. En Asie, Lauren Prendiville a été promue Responsable de la Distribution pour l’Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient ; en Australie, Peter Heine est devenu Responsable de la Région Sud et Jeannene O’Day Responsable de la Région Nord.

En outre, Ross Crocker, Responsable des Relations avec les Consultants, a désormais pour mission de gérer l’équipe australienne de services aux clients et continuera à collaborer avec ses collègues de chaque région pour mieux coordonner les initiatives de l’entreprise avec les consultants internationaux.

M. Moore reprendra les activités de distribution de Michael Stapleton, Managing Partner de FSSA Investment Managers et Directeur Général pour l’Asie, et de Chris Turpin, Managing Director EMEA, qui restent dans leurs fonctions. Bachar Beaini, Directeur Général pour l’Amérique, conserve la responsabilité de la distribution dans sa région en étroite collaboration avec M. Moore qui supervisera les équipes de distribution dans toutes les régions. M. Turpin a également été nommé Directeur Mondial du Développement Corporate, dans l’objectif de développer de nouvelles opportunités pour l’entreprise.

Liz Hastilow reprend les fonctions de Directeur Général pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande, anciennement occupées par Harry Moore, tout en gardant ses fonctions de Responsable Mondial des Affaires Juridiques et des Risques.

M. Moore déménagera à Londres au cours du second semestre 2020 (sous réserve des restrictions liées au COVID-19).