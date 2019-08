Lancé en 2016, EDIF II a succédé à EDIF I et poursuit la même stratégie d’investissement basé sur la constitution d’un portefeuille d’actifs issus du secteur des infrastructures, en ciblant essentiellement les investissements dans l’énergie, le transport et les services publics en Europe. EDIF II est d’ores et déjà déployé à plus de 70 %.

Le fond a suivi une approche de levée de fonds séquentielle destinée à garantir une discipline d’investissement tout en assurant le déploiement rapide du capital des investisseurs.

Depuis 2016, EDIF II a mené avec succès trois séquences de levées de fonds, le capital engagé provenant d’investisseurs institutionnels internationaux de premier plan.

Niall Mills, associé en charge des investissements en infrastructures chez First State Investments, a déclaré : « Nous sommes ravis du formidable soutien et du vote de confiance accordé par les investisseurs actuels et nouveaux dans le cadre de la levée de fonds d’EDIF II. Nous sommes enthousiastes à l’idée de continuer à faire croître notre portefeuille et notre clientèle d’investisseurs ».

« Nous avons enregistré une demande soutenue de la part d’investisseurs institutionnels, et de fonds de pension en particulier, à la recherche de performances et de revenus à long terme stables ».

« L’équipe d’EDIF opère maintenant depuis plus d’une décennie. Nous sommes heureux de travailler avec nos diverses équipes de gestion dans l’objectif de continuer à offrir, aujourd’hui comme demain, une valeur durable à long terme pour nos investisseurs ».

Marcus Ayre, associé en charge des investissements en infrastructures chez First State Investments, a commenté : « Nous sommes très satisfaits des résultats du déploiement d’EDIF II depuis la seconde séquence de la levée de fonds réalisée en mai 2018 ».

« L’année a été bien remplie grâce à l’ajout de Swedegas, Utilitas et OLT au portefeuille d’EDIF II. Nous sommes également ravis de la croissance soutenue de Finerge sur le marché portugais de l’éolien et de Parkia sur le marché espagnol de stationnement automobile hors-voirie ».

« L’objectif de l’année à venir sera d’étoffer notre portefeuille en y ajoutant Vopak Terminals, achevant ainsi le déploiement d’EDIF II et la croissance continue de notre activité européenne dans le secteur des infrastructures ».

EDIF II a développé un portefeuille d’actifs comprenant :

Coriance (France) ;

Finerge (Portugal) ;

OLT (Italie) ;

Parkia (Espagne) ;

Scandlines (Danemark) ;

Swedegas (Suède) ;

Utilitas (Estonie) ;

Weum (Suède).

L’équipe EDIF de First State Investment fait partie de First State Investments/Colonial First State Global Asset Management, spécialisée dans les infrastructures, qui gère plus de 8 milliards d’euros de fonds propres investis dans des placements infrastructurels.