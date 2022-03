La création d’Igneo Infrastructure Partners s’inscrit dans la stratégie de croissance à long terme de FSI, qui vise à mettre en place une activité mondiale composée d’équipes d’investissement internes et d’équipes d’investissement indépendantes, offrant une diversité d’expertises d’investissement dans des classes d’actifs différenciées.

L’équipe de la société nouvellement renommée, qui est l’un des plus grands investisseurs en infrastructures directes au monde, a réalisé 60 acquisitions d’infrastructures depuis 1994. L’équipe de 65 personnes gère actuellement un portefeuille de 24 sociétés d’infrastructure de base de haute qualité, matures et de taille moyenne au Royaume-Uni, en Europe, en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle compte 14,8 milliards de dollars d’actifs.

Niall Mills, Associé Directeur à la tête d’Igneo Infrastructure Partners, a déclaré : "Grâce à un processus d’investissement bien établi et à des résultats avérés en matière de valeur ajoutée pour les sociétés du portefeuille et nos clients, le moment est venu d’introduire une identité globale qui reflète mieux qui nous sommes et comment nous travaillons."

La stratégie commerciale de FSI vise la croissance à la fois par l’acquisition et l’évolution des équipes internes, soutenue par le modèle commercial unique de la société, structuré pour soutenir la croissance et l’autonomie d’investissement menée par des principes d’investissement responsable.

Mark Steinberg, Directeur Général de First Sentier Investors, a déclaré : "L’évolution de l’activité d’infrastructure directe vers une marque autonome reflète la maturité de l’activité et la conviction que la croissance sera renforcée par un profil de marque dédié. L’avantage d’une entreprise comme FSI est sa capacité à soutenir la croissance de la manière la plus adaptée aux équipes d’investissement individuelles et à leurs clients."

Mills ajoute : "Faire partie de First Sentier Investors Group nous donne l’opportunité d’avoir une marque indépendante, tout en bénéficiant du soutien exceptionnel des équipes du Groupe".

Le nouveau nom de marque est dérivé du mot igneous, un type de roche volcanique, et souligne l’approche transformatrice de l’équipe, qui travaille avec les entreprises pour créer des investissements durables et permanents.

Mills a commenté : "Les entreprises d’infrastructure fournissent des services essentiels à la société, c’est pourquoi nous nous concentrons sur un partenariat proactif avec les équipes de gestion pour soutenir des pratiques responsables. En détenant une participation importante ou complète dans les entreprises d’infrastructure, l’équipe d’Igneo peut s’associer aux équipes de direction des entreprises pour définir la stratégie, favoriser l’innovation et réaliser des modèles d’exploitation durables."

La prise en compte des facteurs ESG est depuis longtemps au cœur de l’approche de l’équipe en matière de création et de maintien de la valeur. Elle est incarnée par les cinq normes minimales d’Igneo, un cadre de mesure de la performance ESG aligné sur les objectifs de développement durable de l’ONU. Les entreprises du portefeuille doivent mettre en œuvre les principes - qui décrivent les exigences minimales en matière de gouvernance d’entreprise, de santé et de sécurité, de diversité, d’émissions de carbone et de normes environnementales, ainsi que de progression de carrière - et suivre et communiquer les résultats.

"Si notre nom a changé, notre philosophie et notre processus d’investissement sont restés les mêmes. Nous restons déterminés à travailler en partenariat avec nos clients et nos équipes de direction pour créer un avenir plus durable", a déclaré Mills.