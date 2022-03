Joanne Lee est nommée au poste de Chargé de l’Investissement Responsable. Lee rejoint l’équipe IR de la société dirigée par Will Oulton, Responsable Monde de l’Investissement Responsable basé à Londres. Lee est basée à Hong Kong et responsable de la mise en œuvre et de la promotion de la stratégie de l’IR de la société et ses références en Asie. Lee jouera un rôle essentiel en soutenant les équipes d’investissement de FSI ainsi que dans la collaboration avec ses clients et autres parties prenantes dans la région. Auparavant, Lee occupait un poste de spécialiste technique au sein de l’équipe de finance durable de l’organisation non gouvernementale mondiale WWF International, où elle menait des projets de recherche et produisait des conseils techniques sur une série de sujets, notamment l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), les risques liés à la nature, l’alignement climatique net zéro, l’économie bleue et le financement d’infrastructures durables.

Rebecca Antonini a été nommée au poste nouvellement créé de responsable de la durabilité de l’entreprise. À ce titre, Rebecca Antonini est chargée d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie mondiale visant à gérer efficacement les impacts ESG de la société. Elle rapporte à Suzanne Evans, Directrice Financière et Stratégique, et travaille aux côtés de l’équipe de l’IR pour s’assurer que la société opère selon les meilleures pratiques internationales en matière de développement durable. Basée à Londres, Mme Antonini apporte à ce poste une combinaison unique de connaissances en matière de développement durable et de gestion d’entreprise. Elle travaille au sein de l’entreprise depuis 15 ans, dans plusieurs régions, notamment en Australie, en Asie et au Royaume-Uni, où elle a occupé des postes de direction en ressources humaines, gouvernance, gestion du changement et gestion de projets.

Cressida Grant est nommée Responsable de la Philanthropie de la société. Basée à Londres, Grant rapporte à Antonini au sein de la fonction Développement Durable de la société et dirige le développement de la stratégie philanthropique globale de la société. Grant a précédemment occupé le poste de Responsable de la Philanthropie au sein du Prince’s Trust, où elle a géré les relations avec des donateurs très fortunés, établi le Prince’s Trust aux États-Unis et créé un nouveau canal de collecte de fonds pour s’engager auprès de la prochaine génération de donateurs. Avant cela, Grant a développé et géré la Stonehage Fleming Charitable Foundation, où elle était Responsable du développement et de la gestion de leur stratégie philanthropique.

Mark Steinberg, directeur général du FSI, a souhaité la bienvenue aux nouvelles nominations au sein de l’entreprise mondiale.

"La nomination de Joanne confirme l’engagement des équipes d’investissement à intégrer les principes ESG dans leurs processus et stratégies. C’est un élément fondamental de leur approche de l’investissement, qui sous-tend notre identité d’entreprise. "Nous pensons également qu’agir de manière responsable en tant qu’entreprise est dans le meilleur intérêt de nos clients et nous permet de soutenir nos principaux groupes de parties prenantes, notamment nos employés, la société en général et notre actionnaire. De plus en plus, les entreprises sont également évaluées et tenues de rendre compte de leurs pratiques commerciales et de leur impact social, ainsi que de la manière dont elles s’alignent sur les principes établis en matière d’investissement responsable", a déclaré M. Steinberg.