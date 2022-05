First Sentier Investors (FSI), un gestionnaire d’investissement mondial de premier plan, a annoncé aujourd’hui la nomination de Ray Cullivan au poste de directeur de FSI Ireland. Ray Cullivan est responsable de la mise en œuvre de la stratégie commerciale, de la prestation de services et de la supervision réglementaire pour First Sentier en Irlande, une société qui fournit des solutions d’investissement à des clients de l’Union européenne.

First Sentier a créé son bureau en Irlande en 2019 pour maintenir et développer sa clientèle européenne à partir d’une juridiction réputée pour son innovation en matière de marché et de produits, et ce dans l’environnement réglementaire de l’UE. Cela garantit que les produits et services de First Sentier en Europe continuent de répondre aux normes appropriées tout en fournissant à ses clients de l’UE, notamment ceux desservis par ses succursales en France et en Allemagne, un accès à sa gamme de stratégies d’investissement.

Gary Cotton, directeur général pour la région EMEA, a déclaré : « Nos opérations dans l’UE sont un facteur important de la poursuite de notre croissance en Europe. L’expérience de Ray dans la direction d’une société de gestion irlandaise, au sein d’une société mondiale de gestion d’actifs sera précieuse pour nous permettre de nous adapter aux futures évolutions réglementaires et de produits, tout en continuant à fournir les niveaux de service élevés que nous attendons pour nos fonds et nos clients. »

Basé à Dublin, Ray Cullivan a rejoint First Sentier le 3 mai et remplace Adrian Hilderly, qui prendra sa retraite dans le courant du mois. Il rejoindra également le Conseil d’administration de First Sentier Investors Ireland Management Company (sous réserve des approbations réglementaires).

Ray Cullivan vient de GAM où il était encore très récemment directeur de GAM en Irlande et membre de l’équipe de direction du groupe. Il était chargé de s’assurer que les opérations de la société de gestion irlandaise suivaient la stratégie globale du groupe et les exigences réglementaires et sectorielles locales. Il a également dirigé les opérations mondiales du groupe et la fonction de surveillance des fonds qui fournit la plateforme opérationnelle pour ses activités de gestion d’investissement et de sociétés de gestion de fonds tiers.