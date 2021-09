Velina Karadzhova sera responsable du développement du programme de recherche de l’Institut, qui comprendra des recherches au niveau macro sur les sujets d’investissement durable, les tendances du marché et les pratiques de l’industrie. Les études porteront sur la manière dont ces évolutions affectent les performances des entreprises, des secteurs et des économies ainsi que leur influence sur la répartition des capitaux des investisseurs. Velina Karadzhova travaillera en étroite collaboration avec le conseil consultatif externe de l’Institut, composé d’éminents universitaires spécialisés dans le développement durable ainsi qu’avec d’industriels leaders du secteur, qui seront nommés pour définir son programme de recherche et veiller à ce que ses travaux répondent à des normes de rigueur élevées.

Will Oulton, responsable mondial de l’investissement responsable chez First Sentier Investors et Président de l’Institut, déclare : « La très forte expérience de Velina dans les domaines de la recherche en matière d’ESG sera précieuse dans ce nouveau rôle pour diriger et développer le programme de recherche de l’Institut en matière d’investissement durable. Les rapports à venir mettront en avant les enjeux critiques, urgents et méconnus du développement durable, tout en soulignant les actions que l’industrie et la société au sens large peuvent engager pour aider à résoudre ces problèmes. »

Velina Karadzhova était auparavant analyste ESG et responsable du secteur des services publics chez MSCI, où elle était chargée de la recherche sur le secteur et les entreprises de services publics, des évaluations ESG, de l’amélioration de la méthodologie ESG ainsi que du développement de nouveaux produits. Velina Karadzhova a également occupé des fonctions d’analyste en notation de crédit chez Moody’s et a été associée principale en audit chez PwC.

L’Institut a été lancé en mai 2021 pour publier des recherches exclusives de premier plan sur les thèmes émergents de l’investissement durable qui n’ont pas encore fait l’objet d’une attention particulière de la part du secteur. Son objectif est d’améliorer la sensibilisation et l’action du secteur sur ces thèmes d’investissement responsable, de rendre compte des tendances du marché et des meilleures pratiques, mais également de promouvoir une meilleure compréhension de la façon dont ces questions peuvent avoir un impact sur la performance des investissements à long terme.

Son rapport de recherche inaugural, intitulé « Microplastic Pollution : Causes, Consequences and Issues for Investors » (« Pollution microplastique : causes, conséquences et enjeux pour les investisseurs »), explore le problème critique et croissant de la pollution microplastique, l’une des menaces les plus importantes et les plus négligées pour l’équilibre de nos océans. Notre étude souligne le rôle important que les investisseurs peuvent jouer pour encourager les entreprises et les gouvernements à prendre des mesures pour empêcher les microplastiques de se répandre dans notre environnement.

La publication du prochain rapport, qui portera sur les émissions de microfibres synthétiques dans l’environnement et les dommages qu’elles causent, est prévue pour le quatrième trimestre 2021.