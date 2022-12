Madame Turner remplace Will Oulton, qui prendra sa retraite à la fin de l’année. Les nouvelles recrues du IR sont les suivantes :

Finian Power, Responsable de la Politique & de la Réglementation ESG : Nommé à ce poste en octobre de cette année, M. Power était auparavant responsable de la gestion des investissements au bureau de FSI à Dublin. Il joue désormais un rôle de premier plan dans le développement de la compréhension de la société en matière de politique et de réglementation ESG/durabilité actuelles et émergentes à l’échelle mondiale, en s’appuyant sur plus de 20 ans d’expérience dans la gestion des changements réglementaires dans la gestion d’actifs.

Bjorn De Smedt, Spécialiste IR : Basé à Sydney, M. De Smedt est un spécialiste de la gouvernance d’entreprise, du changement climatique et de la durabilité, avec plus de 18 ans d’expérience dans le secteur des services financiers et une connaissance approfondie des données et des analyses ESG. Avant de rejoindre FSI en octobre 2022, il a travaillé pour Institutional Shareholder Services pendant 12 ans.

Rhys Foulkes, Spécialiste IR : M. Foulkes a passé les 15 dernières années dans la gestion des investissements axés sur les titres à revenu fixe, plus récemment en tant qu’analyste principal du crédit chez FSI, ayant développé un intérêt particulier pour l’ESG. Basé à Londres, M. Foulkes prendra ses nouvelles fonctions au sein de l’IR au cours de l’année prochaine.

Belinda White, Spécialiste IR : Basée à Sydney, Mme White est depuis longtemps une défenseure de la diversité des genres sur le lieu de travail et de l’égalité des genres dans le domaine financier. Elle a passé les 20 dernières années à travailler dans l’engagement des parties prenantes externes. Ces trois dernières années, elle a occupé le poste de Directrice principale de la communication au FSI et prendra ses nouvelles fonctions IR en janvier 2023.

Ces récents ajouts font suite à la nomination de Joanne Lee, Spécialiste de la nature et de la biodiversité basée à Hong Kong, plus tôt dans l’année, et de Will Bartlett, Analyste IR basé à Sydney, l’année dernière.

Mark Steinberg, Directeur général de FSI, a déclaré que l’expansion de l’équipe démontre l’engagement de la société à positionner FSI en tant que principal défenseur et acteur de l’IR au niveau mondial.

« Au cours des 15 dernières années, First Sentier Investors a mis l’accent sur l’investissement responsable et la gérance. Nous avons un rôle important à jouer en tant qu’entreprise dynamique de gestion d’actifs. Nous sommes convaincus que nous rassembler en tant qu’industrie, avec un objectif commun pour partager des idées, nous donnera plus d’opportunités pour créer un avenir meilleur. Nous pensons également que pour différencier et contribuer à une économie et une société durables, nous devons collaborer avec nos clients, nos concurrents et d’autres parties prenantes.

« Je tiens à remercier personnellement Will pour son importante contribution à l’entreprise et au secteur au cours des dix dernières années. Au cours de cette période, il a aidé à mettre en place l’équipe d’investissement responsable et, plus récemment, a joué un rôle central dans la création du First Sentier MUFG Sustainable Investment Institute. Fort heureusement, il restera activement engagé auprès du FSI en tant que consultant non exécutif.

« Je suis ravi de nommer Kate en interne pour lui succéder dans ce rôle important. Au cours des trois dernières années, Kate a joué un rôle essentiel en travaillant avec nos équipes d’investissement et d’investissement responsable pour soutenir l’intégration des facteurs ESG dans nos procédés d’investissement, tout en échangeant régulièrement auprès des clients et des parties prenantes.

« Avec nos nouvelles nominations, notre équipe internationale d’IR est désormais bien positionnée pour donner des conseils sur les réglementations ESG de plus en plus complexes, et travailler avec les équipes d’investissement sur des questions cruciales telles que le changement climatique, les droits de l’homme et l’esclavage moderne, la diversité et la biodiversité - tout cela dans le but d’améliorer la performance des investissements à long terme et de contribuer à relever certains des principaux défis de la société », a déclaré M. Steinberg.