Le groupe Finexkap a annoncé avoir réalisé une levée de fonds de 39 millions d’euros qui lui apporte les moyens financiers de concrétiser ses ambitions. Cette levée de fonds s’est réalisée auprès des actionnaires existants de Finexkap et d’un nouveau partenaire stratégique, Chenavari Investment Managers.

Sur la levée de fonds, 7 millions d’euros seront employés à financer la croissance soutenue du groupe Finexkap et consolider sa place de leader européen du financement digital de trésorerie, et 32 millions d’euros serviront à la croissance du véhicule de financement géré par le groupe Finexkap qui procède en pratique au financement des clients du groupe.

Cette levée de fonds fournit ainsi au groupe Finexkap les ressources financières suffisantes pour accompagner sereinement la croissance des financements octroyés dans les 2 prochaines années, avec pour objectif d’atteindre un volume de financement de près d’un milliard d’euros de factures par an en 2021.

Créé en 2012 et lancé officiellement au début de l’année 2015, le groupe Finexkap est le pionnier du financement digital de trésorerie en Europe continentale à destination des travailleurs indépendants, TPE et PME. En pratique, l’activité du groupe Finexkap consiste à financer la trésorerie des entreprises en leur rachetant leurs factures clients en attente de paiement, directement sur sa plate-forme accessible sur www.finexkap.com ou par l’intermédiaire de modules technologiques intégrés au sein de logiciels partenaires B2B grâce aux API ouvertes proposées par le groupe. A ce titre, le groupe Finexkap offre deux modules plug & play qui permettent à ses partenaires de proposer un service de financement de trésorerie à leurs clients en quelques clics :

Cash Market, un module de financement de trésorerie destiné aux places de marché B2B ; et

Cash Connect, un module de financement de trésorerie destiné aux logiciels de facturation électronique, logiciels de comptabilité, etc.

En quatre ans, son offre simple, rapide et transparente, sans engagement et sans garantie personnelle exigée, a su convaincre des dizaines de logiciels partenaires et plus de 1.800 clients auxquels le groupe Finexkap a octroyé près de 300 millions de financements de trésorerie.

En pratique, l’augmentation de capital va permettre de consolider la position du groupe Finexkap en qualité de leader européen du financement digital de trésorerie et d’intensifier sa politique de croissance au travers d’objectifs stratégiques clés, et notamment :

la poursuite de sa politique d’innovation R&D en intensifiant ses efforts en matière de data science relative à la maîtrise des risques et la lutte contre la fraude ;

la sécurisation de nouveaux partenariats afin d’accompagner la croissance de sa gamme de produits qui reflète la réalité économique d’aujourd’hui : jeunes entreprises et start-ups, auto-entrepreneurs, professions libérales, freelances etc… ;

la continuation des investissements nécessaires à la technologie afin de faciliter l’intégration de son offre au sein des logiciels partenaires ; et l’expansion internationale de ses activités.

Cédric Teissier et Arthur de Catheu, cofondateurs de Finexkap, ont déclaré : “Avoir le soutien de ses actionnaires historiques et bénéficier en plus de l’appui et l’expertise de Chenavari Investment Managers, la référence en Europe parmi les gestionnaires d’actifs spécialisés dans le crédit et les financements spécialisés, sont autant de marques de confiance dans notre modèle et notre vision d’une trésorerie simplifiée pour toutes les entreprises. L’expérience de l’équipe de Chenavari Investment Managers en matière de finance structurée et de dette privée sont autant d’atouts pour améliorer nos processus de contrôle des risques et envisager d’accéder à terme à de nouvelles sources de financement, notamment sous la forme d’une titrisation de place.”

Pour Loïc Féry et Benjamin Jacquard, respectivement Président Fondateur et Directeur Associé de Chenavari Investment Managers : “Notre décision de devenir un partenaire stratégique de Finexkap donne à Finexkap les moyens de ses ambitions, notamment en termes de capacité de financer la croissance de ses activités. Nous souhaitons accompagner l’entreprise dans son ambition de devenir le leader européen du financement digital de trésorerie. Voilà plusieurs années que nous suivons les progrès de la société et que nous avons été impressionnés par la qualité de la plateforme technologique de Finexkap et la progression de leur activité. Au-delà des fonds contribues, l’expérience des équipes de Chenavari devrait représenter un atout supplémentaire pour Finexkap, notamment sur la gestion des risques de crédit et la mise en place de programmes de refinancement efficaces.”