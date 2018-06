Créée en 1986 par le groupe Arkéa, Financo propose des solutions de financement aux concessionnaires automobiles, motos, véhicules de loisir, aux acteurs de l’équipement général du foyer et de l’amélioration de l’habitat. A l’image du marché du financement automobile, Financo affiche de belles performances avec une production de crédits automobile en hausse de 12,7 % en 2017 (277,4 millions d’euros de production en 2017).

Avec l’acquisition de l’activité automobile de My Money Bank en France métropolitaine, Financo accélère son développement sur le marché du financement automobile en parfaite cohérence avec ses orientations stratégiques. Financo a pour ambition d’atteindre 600 millions d’euros de production de crédits automobile d’ici 2020. L’intégration de l’activité de My Money Bank permet à la filiale du groupe Arkéa d’augmenter son portefeuille clients de 11 % (près de 470 000 clients au total) et porte son nombre de partenaires à 3 900 dont 1 200 distributeurs automobiles (+ 22 %). Le nouvel ensemble affiche un total de 2,5 milliards d’euros d’encours de crédits, tous marchés confondus.

L’ensemble des collaborateurs de l’activité automobile de My Money Bank en France métropolitaine, soit près de 60 personnes exerçant des fonctions commerciales et d’analystes de crédit, rejoignent les effectifs de Financo. Fortement impliquée dans la digitalisation des services de financement, Financo fera bénéficier ses nouveaux partenaires et leurs clients d’un parcours de souscription 100 % dématérialisé en point de vente, avec signature électronique. Les partenaires profiteront également de conditions de refinancement optimales grâce à la solidité du groupe Arkéa.

Antoine Michaud, Président du Directoire de Financo, commente : « L’acquisition de l’activité automobile de My Money Bank dans l’Hexagone marque une étape significative dans la stratégie de développement de Financo. C’est un levier important pour renforcer nos positions et devenir un acteur de référence du financement sur le marché automobile, dans la droite ligne de ce que nous réalisons sur nos autres marchés : moto, véhicule de loisir, amélioration de l’habitat. My Money Bank est un acteur connu et reconnu avec qui nous partageons une même vision : placer la satisfaction de nos partenaires et de leurs clients au cœur de chacune de nos décisions. C’est tout naturellement avec beaucoup d’enthousiasme que nos équipes respectives ont collaboré pour mener à bien ce projet. »

Eric Shehadeh, Directeur Général de My Money Bank, ajoute : « Après des échanges nombreux et fluides qui ont démontré que nos entreprises partageaient des valeurs communes, nous sommes ravis de la conclusion de cette opération. Les équipes de l’activité automobile en métropole de My Money Bank rejoignent un groupe innovant au sein duquel leurs qualités professionnelles et leur engagement pourront s’épanouir. Je souhaite à chacun d’eux la plus grande réussite dans son nouvel environnement. »