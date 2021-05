“L’expérience, particulièrement en matière de transactions cross-border, et l’engagement de longue date de Lina Ismail en accompagnement d’entreprises familiales et ETIs constituent une forte valeur ajoutée pour notre équipe, et autant d’atouts clés dans le développement de Financière Monceau CF à l’international.” déclare Marc Irisson, associé de Financière Monceau CF.

Cofondatrice de Broadmark, cabinet de conseil en M&A, devenu en 2005 le partenaire français de Translink Corporate Finance, réseau intégré de boutiques m&a dans 30 pays, elle dirige les opérations françaises de Translink pendant 10 ans avant de rejoindre Translink Belgique en tant qu’associée.

Riche d’une grande variété d’expériences auprès d’entreprises de taille moyenne et de multinationales, de sociétés de capital-investissement et d’actionnaires privés et familiaux, notamment dans les secteurs transport-logistique- mobilité et services d’ingénierie, elle a conseillé la cession à Webedia (Groupe Fimalac) de Myposeo, plateforme en ligne d’optimisation du référencement et de la visibilité dans les moteurs de recherche, ou encore la cession à Veolia par le holding belge Energipole de la société DCLM, opérant en Afrique du Sud, le plus important centre de traitement de déchets toxiques de l’hémisphère sud.

Lina est également administratrice du groupe familial Unima, actif dans l’aquaculture de crevettes à Madagascar et leur distribution en Europe et en Asie, et est engagée dans différentes causes en faveur des femmes et de la diversité (administratrice du Club L Brussels, membre du Steering Committee belge de l’Initiative Inclusive Leadership emmenée par les anciens de l’Insead). Elle est aussi membre du Comité Belgique de l’ONG Human Rights Watch.