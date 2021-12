François L’Hénoret rejoint Financière Arbevel au poste de Directeur du Développement. Il coordonne le développement et la commercialisation de l’ensemble de l’offre, en France et à l’étranger qu’il s’agisse de la gamme de fonds côtés et des stratégies non cotées (Private Equity et Dette Privée), ainsi que l’offre de service de gestion dédiée.

François L’Hénoret compte 15 années d’expérience en développement commercial dans l’industrie de la gestion d’actifs. Il a notamment exercé dans différentes sociétés de gestion françaises et internationales telles que Tocqueville Finance, Rothschild & Co et Janus Henderson Investors.

Avant de rejoindre Financière Arbevel, François L’Hénoret était Directeur du Développement chez Sanso Investment Solutions depuis 2018.

Au sein de Financière Arbevel, François L’Hénoret coordonne le développement et la commercialisation de l’ensemble de l’offre, en France et à l’étranger qu’il s’agisse de la gamme de fonds côtés et des stratégies non cotées (Private Equity et Dette Privée), ainsi que l’offre de service de gestion dédiée (fonds et mandats de gestion). Enfin, François L’Hénoret a la charge de la définition et de l’organisation de la stratégie marketing et de communication.

« Je suis très heureux de rejoindre Financière Arbevel afin de contribuer au développement des encours et faire connaître plus largement l’excellence de la recherche, ainsi que la grande qualité des équipes de gestion » se réjouit François l’Henoret. « Je suis particulièrement enthousiaste à l’idée de contribuer au développement de notre offre de fonds thématiques et ISR. Mais aussi faire davantage connaitre les stratégies cotées et non cotées, permettant de financer les petites et moyennes entreprises en France et en Europe » déclare-t-il.

François L’Henoret a 38 ans et il est diplômé d’un Master en Finance de l’ESSCA (2006).