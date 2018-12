Synthèse (trimestre 1 à 3) du Baromètre des Levées de Fonds des startup françaises par In Extenso Innovation Croissance

Disposant d’une solide base de données assortie d’une connaissance complète du management et du financement de l’innovation, In Extenso Innovation Croissance, entité du réseau Deloitte, publie les résultats de son 8e Baromètre des Levées de Fonds des Entreprises Innovantes pour les trois premiers trimestres 2018. Décliné à l’échelle nationale comme à l’échelle régionale, cet outil permet de suivre avec précision l’évolution du nombre des opérations réalisées et les variations que connait le montant de celles-ci. Le baromètre revient par ailleurs sur la typologie et l’identité des entreprises référencées.

Au 30 septembre 2018, les entreprises technologiques françaises ont levé 2 milliards d’euro sur 352 opérations, générant un ticket moyen de 5,7 millions d’euro. Ces chiffres suivent la tendance observée en 2017 à la même période.

Regards sur le ticket moyen des investissements

Le ticket moyen continue de progresser par rapport à 2017 - +4% - malgré un léger recul du nombre de levées et des montants levés sur la période T1-T3 2018 par rapport à la même période en 2017, respectivement - 8% et - 5%.

Les entreprises du top 20 concentrent 38% des investissements sur la période

Si elles ne représentent que 5% du nombre d’opérations sur la période, les entreprises référencées au top 20 cumulent à elles seules un total de 771M€ avec, en tête, plusieurs gros tickets. Entre le premier et le 3e trimestre 2018, 14 entreprises ont levé plus de 30 millions d’euro dont 3 opérations sur le seul 3e trimestre : Evaneos (70M€), Dynacure (47M€) et Meero (39M€).

Dans ce classement, 80% des entreprises ont plus de 3 ans d’existence et les 5 premières opérations - + de 40M€ levés - sont réalisées par des entreprises de plus de 5 ans d’existence, rompues à l’exercice de la levée de fonds. Ces chiffres font écho à l’émergence du " growth capital ", portée par des fonds d’investissements capables d’investir des sommes élevées dans des start-up matures pour leur permettre d’accélérer leur croissance.

La région Auvergne Rhône-Alpes décolle

Toujours en tête, la région Ile de France affiche toutefois un recul du nombre d’opérations (-10%) et des montants levés (-15%) par rapport à la même période en 2017, malgré les opérations record d’Evaneos, l’agence de voyage en ligne proposant des expériences sur-mesure (70M€), Ledger (61M€) et Open Classrooms (51M€) et à l’instar de la tendance nationale.

A l’inverse, on note le dynamisme de la région Auvergne Rhône Alpes, dont les montants levés progressent de 153% - 210M€ contre 83M€ en 2017 - pour un nombre d’opérations relativement stable - 30 opérations sur la période T1 - T3 2018 contre 32 sur la même période en 2017, générant un ticket moyen de 7M€ (20% supérieur au ticket moyen national).

De grosses opérations - telles que la levée de 40M€ par la biotech EnyoPharma, les 30M€ investis auprès de la pépite française des LED Aledia, ou encore Isorg, spécialisée dans les capteurs imprimés, qui réalise en septembre une opération de 24M€ - participent pour 44% à la performance de la région sur la période.

Les projets de Plateforme d’intermédiation continuent de convaincre les investisseurs

Avec une augmentation de 38% du nombre d’opérations et +34% des montants levés sur la période T1 - T3 2018 par rapport à 2017, la performance des projets de plateforme est dynamisée par 4 opérations majeures - Evaneos (70M€), Open Classrooms (51M€), CityScoot (40M€) et Meero (39M€) - classées parmi le top 20 des opérations et qui concentrent 45% des montants levés sur le secteur (445M€) et près de 10% des montants totaux levés sur la période (2Mds€).

Aux côtés du voyagiste sur-mesure en ligne (Evaneos), le campus numérique Open Classrooms lève des fonds pour faciliter l’accès à la formation en ligne, la start-up francilienne CityScoot renforce son réseau de deux-roues 100% électriques en France tandis que Meero utilise l’intelligence artificielle de sa plateforme pour accélérer le traitement des images (photos, vidéos, panoramas) et livrer ses productions en 24h.

Les jeunes pousses performent

Les jeunes entreprises (moins de 3 ans d’existence) confirment leur performance et concentrent sur la période T1 - T3 2018 plus de 50% du nombre d’opérations (188) avec un ticket moyen encadré (3,7M€).

Un contexte inédit pour le capital-risque en Europe

Alors que le Sommet Européen du Capital-Risque, sous l’égide d’Invest Europe, s’est clôturé le 19 octobre dernier à Paris, les acteurs majeurs du venture capital s’accordent à dire que le marché est entré dans un " Âge d’Or ", avec des investissements qui ont atteint l’année dernière leur plus haut niveau en 10 ans - 6,4Mds€ - et des valorisations qui ont progressé de 100% en 20 ans. Une tendance qui se confirme au regard des premiers résultats de l’année en cours : au premier semestre 2018, les investissements en capital-risque avaient dépassé les 3Mds€.