Adresser le segment de marché du cœur des réseaux des gros opérateurs pour tripler l’activité transport optique d’ici à 5 ans

La technologie OTN permet de commuter le trafic de données sur les fibres optiques et contribue de façon significative à l’optimisation de la bande passante sur les réseaux. La technologie OTN acquise par Ekinops lui permettra de répondre à la demande croissante du marché d’intégrer cette technologie. Cette acquisition stratégique permettra au Groupe de réaliser dès 2020 du chiffre d’affaires issu de cette technologie, et de devenir à terme un leader dans ce domaine. Il est aujourd’hui estimé que plus de 40% du marché des réseaux optiques utilise des solutions OTN.

Cette nouvelle ligne de produits permettra à Ekinops d’adresser le segment de marché du cœur des réseaux des gros opérateurs, et de viser un objectif de triplement de ses ventes de produits de transport optique d’ici à 5 ans.

Principales modalités de l’opération

Ekinops a acquis la technologie OTN, et une équipe de R&D constituée de 25 ingénieurs basés à Campinas, près de Sao Paulo (Brésil), pour un montant de 10 M€ en numéraire. Les opérations brésiliennes sont désormais supervisées par Jean-Luc Pamart, co-fondateur d’Ekinops et Directeur de la R&D pour le transport optique.

Cette acquisition est financée sur les fonds propres du groupe (14,2 M€ de trésorerie nette [1] au 31 décembre 2018) et par recours à de la dette bancaire, avec 6,5 M€ levés à cette occasion au 2ème trimestre 2019.