La vocation de Finalgo est de rendre le financement plus accessible pour les artisans, commerçants, TPE et PME françaises.

Finalgo commercialise depuis deux ans une solution auprès des experts-comptables et des courtiers afin de digitaliser leur approche de la recherche de financement.

Grâce à cette levée de fonds, Finalgo va pouvoir étoffer son offre de logiciel pour servir tous les acteurs du financement professionnel.

Concrètement, cela signifie le lancement de deux nouvelles solutions d’ici le premier trimestre 2020 :

Un chatbot intelligent à destination des artisans, commerçants et TPE afin de les aider à modéliser leur plan de financement. Il permettra une mise en relation rapide et intuitive avec leur expert-comptable ou des courtiers pour les accompagner dans leur recherche de financement. Cette solution sera disponible en ligne mais également dans de nombreux stores.

Une solution de gestion et de monitoring d’activité auprès des banques. Cet outil permettra de faciliter la collecte des données et le traitement des dossiers. Selon Finalgo, les banquiers gagneront en réactivité dans leur proposition.

« En proposant des solutions à l’ensemble de la chaîne de valeur du financement nous faisons gagner un temps précieux à tous les acteurs du financement professionnel.

En effet, les courtiers et les banquiers passent plus de 30% de leur temps à récupérer et saisir les données financières et économiques de leurs clients.

Nos solutions récupèrent l’ensemble de ces données qui seront alors accessibles par tous les intervenants du dossier. Un gain de temps précieux pour se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée : le conseil et l’accompagnement.

94% des PME et 44 % des TPE font une demande de financement chaque année et n’ont pas de vision sur les outils de financement auxquels ils sont éligibles. De ce fait, de plus en plus d’entreprises s’appuient sur des conseils, courtiers ou experts-comptables pour les aider à identifier, monter et déposer leur demande de financement auprès des établissements financiers » explique Arnaud Guillaume le cofondateur de Finalgo.