FinTake Group annonce la finalisation du rachat de Leasecom, précédemment filiale du groupe Arkea. L’offre de Leasecom, pionnier de la location financière et de l’économie de l’usage, vient compléter celle de NBB Lease, spécialiste du financement des ventes d’équipements professionnels. Regroupées au sein de FinTake Group, les deux entités sont dirigées par Laurent Desplaces et Jean-Christophe Gas – respectivement Président et Directeur général de FinTake Group.

AXA IM, qui a soutenu le projet NBB Lease depuis son lancement en 2016, continue d’accompagner le développement du groupe dans le cadre de l’acquisition de Leasecom. Le développement de FinTake Group s’inscrit dans le cadre de la stratégie Lease d’AXA-IM qui a pour objectif de fournir à ses clients institutionnels (dont les compagnies du groupe AXA) une exposition diversifiante à une classe d’actifs en forte croissance, d’abord en France avant un élargissement progressif aux autres pays Européens

Premier acteur indépendant français du financement locatif d’équipements pour les entreprises

Le marché du financement est en croissance continue depuis une dizaine d’année, attestant du besoin d’investissement des entreprises. Cette tendance est d’autant plus forte qu’elle est portée par le succès du financement locatif, qui répond à la transformation des modèles de vente traditionnels et au développement de l’économie de l’usage.

Avec plus de 500 millions d’encours et 65 000 contrats sous gestion, FinTake Group devient le premier acteur indépendant français du financement locatif d’équipements pour les entreprises.

La complémentarité des offres de Leasecom et de NBB Lease, permet à FinTake Group de proposer une large gamme de solutions couvrant l’ensemble des besoins de financement et de gestion des équipements professionnels, qui s’adresse aussi bien aux Grandes Entreprises, ETI et PME qu’aux professions libérales et collectivités locales. Réunissant aujourd’hui 220 collaborateurs, le nouveau groupe prévoit une vingtaine de recrutements en 2019 et le déploiement de nouvelles agences en région, et ainsi offrir toujours plus de proximité à ses partenaires distributeurs, clients et l’ensemble de son écosystème.

En s’appuyant sur ses deux marques Leasecom et NBB Lease, FinTake Group ambitionne également de développer sa présence en Europe, notamment en Italie, en Allemagne, au Benelux et dans les pays nordiques.

Alternative aux banques

Historiquement, les ventes et les équipements des entreprises étaient financées par les banques via des solutions classiques, telles que le crédit, le crédit-bail ou la location longue durée. Avec le développement de l’économie de l’usage et la transformation des modèles, les entreprises ont aujourd’hui des besoins différents et attendent beaucoup plus de souplesse dans les offres de financement.

« Sur un marché du financement locatif en pleine croissance, nous nous positionnons comme un acteur hybride et offrons aux entreprises une alternative de financement beaucoup plus souple. Non seulement nous maitrisons parfaitement tout le cycle de vie des équipements, mais nous avons également l’avantage de ne pas être contraints par la réglementation bancaire, ce qui nous donne beaucoup plus de latitude et nous permet de proposer une large variété de solutions à nos partenaires distributeurs et clients », commente Laurent Desplaces, Président de FinTake Group.

Maîtrise de la chaine complète de vie des équipements

FinTake Group est l’un des seuls acteurs du financement locatif à proposer une gestion complète du cycle de vie des équipements, jusqu’à la revalorisation responsable de ces derniers. En fin de contrat, les équipements sont soit détruits s’ils ne peuvent être réutilisés – dans le cadre des conditions DEEE –, soit reconditionnés et revendus. Les clients bénéficient ainsi d’une solution d’accompagnement complète, maîtrisée et responsable, couvrant leurs besoins de bout en bout.