La startup propose aux professionnels d’évaluer leurs outils financiers - à commencer par leur banque - et publie les résultats sous forme de classements des meilleures solutions pour chaque type d’organisation. Cette plateforme communautaire unique innove et apporte de la transparence, du lien et des conseils dans un secteur où l’information était jusqu’à présent réservée aux plus grandes entreprises.

Les avantages d’un classement communautaire

Depuis 10 ans, et le boom des fintechs, l’offre de services financiers à destination des entreprises a explosée. Plus de 300 solutions différentes sont aujourd’hui disponibles, chacune avec ses spécificités et ses limites.

Manque de lisibilité, absence de retours d’expérience... Il est quasiment impossible de naviguer à travers cette offre pour la majeure partie des 3 millions d’entreprises du territoire.

Selon une étude IFOP, 88% des internautes consultent aujourd’hui les avis clients sur les plateformes avant de consommer un produit ou un service. Et ceci est en train de changer radicalement les comportements d’achat inter-entreprises (B2B). Tel qu’en témoignent les 1200 entreprises qui ont déjà rejoint cette communauté.

Une solution attendue

Fin-Track a une démarche bien définie et agit comme intermédiaire entre les utilisateurs et les fournisseurs de services financiers. Elle offre aux utilisateurs une veille continue du marché ainsi qu’une grille d’analyse rapide des solutions qui leurs correspondent. Dans le même temps elle apporte des réponses efficaces aux enjeux d’e-reputation qui deviennent incontournables pour tous les opérateurs bancaires et financiers.

Cette approche unique permet à la jeune pousse de délivrer des classements inédits, totalement transparents et à très forte valeur ajoutée qui permettent, en un coup d’œil, de comparer les acteurs traditionnels et les Fintechs.

Nombreux sont les acteurs qui lui font déjà confiance et affichent le “label” Fin-Track. La startup ambitionne de faire de ce label une référence lorsqu’il s’agit de choisir une solution bancaire ou financière.

Afin de satisfaire ce marché Fin-Track souhaite optimiser ses canaux d’acquisition, augmenter sa communication, accroître le nombre de marques partenaires et consolider le cœur technologique de son innovation. Pour cela la startup ouvre son capital et lance une levée de fonds. Vous pouvez participer à l’aventure à partir de 100 euros.