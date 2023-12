Fidelity poursuit le développement de son équipe en charge du Direct Lending, un pilier clé de son expertise sur les actifs privés, pour répondre à la demande croissante de ses clients. Ludwig Hsia sera responsable de l’origination et de l’exécution des transactions en France, ainsi que du développement des relations avec les sponsors Private Equity dans la région. Il sera basé à Paris et reportera à Raphaël Charon, Responsable de l’Origination.

Ludwig vient d’Eiffel Investment Group où il était gérant de fonds de dette privée, chargé de l’origination et de l’exécution d’opportunités d’investissement sur le segment du marché midcap. Il bénéficie de plus de 10 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement, et il dispose d’une solide connaissance du marché français. Avant de rejoindre Eiffel Investment Group, il a travaillé pour des sociétés telles que Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB), Crédit Lyonnais (LCL) et HSBC. Ludwig est diplômé d’un Master de Gestion et de Finance d’Entreprise de l’EDHEC.

Raphael Charon, Responsable de l’Origination chez Fidelity International, se réjouit de cette nomination : "Alors que les marchés privés se démocratisent de plus en plus auprès des investisseurs, nous sommes convaincus que le Direct Lending va continuer à se développer pour devenir une source de capital encore plus importante pour les entreprises à travers l’Europe, alors que les banques resserrent leurs conditions de crédit en raison de la hausse des taux et de l’attention accrue portée aux exigences réglementaires. En ligne avec le rythme de développement du marché, Fidelity continue de renforcer son équipe, en mettant l’accent sur le crédit privé. La nomination de Ludwig s’inscrit pleinement dans cette dynamique et dans notre ambition d’accélérer la croissance de notre activité. Avec plus de 10 ans d’expérience et une connaissance approfondie du marché français, nous sommes convaincus que Ludwig jouera un rôle clé dans le développement de notre présence locale et de nos capacités d’origination".

La première transaction du nouveau fonds de Direct Lending de Fidelity en Europe a été conclue avec succès pour le groupe dentaire Clinias en octobre 2023.