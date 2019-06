Fidal, plus grand cabinet d’avocats indépendant français [1], dispose désormais d’une équipe de 25 avocats spécialisés en droit de l’environnement, répartis sur l’ensemble du territoire. Cette équipe, dont l’expertise a été plusieurs fois reconnue par les principaux classements du secteur (Chambers & Partners, Legal 500…), est dirigée par Christophe Puel, avocat associé spécialisé en droit de l’environnement. Elle traite de sujets très variés tels que les installations classées, le droit des déchets, la pollution de l’eau et de la biodiversité, les énergies renouvelables, les problématiques liées à l’immobilier, l’urbanisme…

EdP Avocats est un cabinet d’avocats indépendant dédié au droit de l’environnement et aux problématiques associées telles qu’urbanisme, aménagement et immobilier, créé en 2008 par Laurence Esteve de Palmas. Laurence Esteve de Palmas et Christophe Puel sont tous deux membres du Club Des Avocats Environnementalistes (CDAE) qui regroupe en France les cinquante avocats les plus réputés du domaine.

« L’intégration de Laurence Esteve de Palmas et de sa collaboratrice Magali de Lary de Latour au sein de nos équipes permet de renforcer notre positionnement en droit de l’environnement » affirme Christophe Puel. « La force de notre cabinet réside dans notre capacité à offrir une prestation complète à nos clients, par l’expertise de nos avocats en droit de l’environnement d’une part, et par l’interaction avec nos confrères d’autres spécialités d’autre part ».

« J’ai toujours accordé une grande importance à la qualité de ma relation avec mes clients, en leur offrant un vrai service de proximité. Je suis ravie de rejoindre les équipes de Fidal et de pouvoir ainsi continuer à exercer dans ce même esprit » assure Laurence Esteve de Palmas.