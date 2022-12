Après avoir publié ses avancées sur ces quatre objectifs dans ses derniers rapport annuel et rapport durabilité, l’ERAFP fait le choix aujourd’hui de renforcer ses engagements dans l’objectif de réduction des gaz à effet de serre de son portefeuille immobilier.

En effet, après avoir obtenu les résultats de l’étude carbone de son portefeuille immobilier pour l’année 2021 et après avoir mené de plus amples travaux en interne, avec son prestataire de données carbone et avec ses gérants, l’ERAFP annonce aujourd’hui :

l’extension de son périmètre d’actifs immobiliers couverts par les objectifs climat ;

un objectif de réduction de l’intensité carbone surfacique de son portefeuille AOA, en complément de l’objectif d’alignement avec un scénario 1,5°C.

Initialement, l’objectif annoncé dans sa feuille de route, conformément aux recommandations du Target Setting Protocol de l’AOA, n’incluait pas les actifs résidentiels, les participations dans des fonds collectifs et les actifs sur lesquels les gérants n’ont pas le contrôle opérationnel. Les actifs résidentiels ont ainsi été écartés car l’ERAFP ne disposait pas de données suffisantes pour les évaluer.

L’ERAFP dispose désormais de ces données et a décidé d’intégrer ces actifs au périmètre de son objectif d’alignement à une trajectoire 1,5°C. Cette augmentation est significative : à fin 2021, l’objectif concernait 2,1mds€ d’actifs immobiliers ; l’ajout des actifs résidentiels fait passer ce montant à 3,2mds€ (+51%). A noter que l’ajout des actifs résidentiels ne modifie pas l’alignement du portefeuille immobilier AOA : celui-ci est toujours bien en-dessous de l’intensité requise pour un scénario 1,5°C à savoir 27,5 kgCO2e/m².an contre 43,0 pour la trajectoire CRREM 1,5°C, soit un écart de 36%.

Par ailleurs, l’ERAFP annonce également s’être fixé un objectif de réduction de 15% de l’intensité carbone surfacique de son portefeuille immobilier AOA. Cet objectif, fixé en 2021 lors de l’établissement de la feuille de route, est aujourd’hui rendu public grâce à la meilleure visibilité de l’Etablissement sur la performance carbone de son portefeuille immobilier permise par la couverture élargie de l’analyse carbone sur ses actifs.