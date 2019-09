FeetMe, fabricant de dispositifs médicaux qui développe et produit des semelles connectées et des services pour améliorer la mobilité, annonce une levée de fonds de 9,4M€ en série A. Le tour de financement a été mené par LBO France, avec la participation additionnelle des investisseurs existants Kurma Diagnostics, le fonds Paris Saclay Seed Fund, Idinvest Partners, Seventure et SOSV.

Ce tour de table va permettre l’accélération des activités commerciales de FeetMe dans les essais cliniques de l’industrie pharmaceutique ainsi que les services médicaux aux hôpitaux et aux centres de rééducation à travers le monde.

La spécificité de FeetMe est l’analyse en condition réelle des paramètres de marche. Cette technologie combine capteurs de pression, centrale inertielle et des algorithmes d’apprentissage permettant ainsi une analyse de la capacité fonctionnelle du patient, mais aussi l’accompagnement à la rééducation des patients atteints de troubles de la marche. FeetMe propose la plateforme la plus aboutie pour le diagnostic, le suivi et la rééducation à partir de données collectées en temps réel pendant la marche.

Les troubles du mouvement touchent aujourd’hui plus de 100 millions de personnes à travers le monde et peuvent se présenter comme un indicateur de maladies évolutives : sclérose en plaques, maladie de Parkinson, fragilité du sujet âgé, neuropathies périphériques et pied diabétique

Alexis Mathieu, fondateur et CEO de FeetMe déclare : « Notre plateforme a démontré sa capacité à générer des preuves uniques et des données en temps réel pour accélérer la recherche clinique à grande échelle. Notre solution FeetMe Evaluation fixe un nouveau standard pour l’évaluation en continue et à long terme des patients atteints de troubles de la mobilité. »

Philippe Chambon, Venture Partner chez LBO France précise : « Avec sa technologie disruptive et validée techniquement, FeetMe s’impose comme un leader dans l’évaluation continue et à long terme de la mobilité, avec le potentiel d’améliorer le diagnostic de millions de patients chaque année qui font face à des troubles de la mobilité connus et inconnus. Je pense que FeetMe, avec ses larges capacités technologiques, a le potentiel de créer la plus large et la plus riche base de données au monde de la mobilité et de créer ainsi une multitude de nouveaux biomarqueurs dans différentes aires thérapeutiques. »