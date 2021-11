Engagée dans un plan de développement ambitieux, Federal Finance Gestion - société de gestion gérant 47 milliards et affiliée à Arkéa Investment Services - renforce ses équipes de gestion. Sous la direction d’Alain Guelennoc, Directeur Général, Xavier Laurent rejoint en tant que responsable l’équipe Multigestion & Gestion Pilotée, expertise historique de Federal Finance Gestion. Avec plus de 2,8 milliards d’euros d’encours sous gestion dans cette classe d’actifs, la société affiche des convictions et des ambitions fortes sur cette ligne métier.

Avec plus de 20 ans d’expérience dans l’asset management, Xavier Laurent, 45 ans, a développé des expériences complémentaires propres à délivrer de la valeur en matière de gestion sous mandat et multigestion. Il a été successivement Directeur de la multigestion chez Natixis et Vega IM, puis gérant analyste chez Groupama AM.

Xavier Laurent est diplômé d’un Master Banques et Finance européennes et de la SFAF.

"L’arrivée de Xavier Laurent conforte et dynamise notre savoir-faire historique sur la gestion sous mandat retail et la multigestion, dans un contexte de marché favorable, les épargnants étant à la recherche de solution simple pour faire fructifier leurs investissements tout en leur donnant du sens" indique Alain Guelennoc, Directeur Général de Federal Finance Gestion.