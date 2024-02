Avec ce nouveau fonds, Federal Focus - European Economy, Federal Finance Gestion poursuit son engagement à accompagner les transitions des prochaines années en Europe. Ce fonds trouve ses fondements dans les grandes tendances qui façonnent l’économie d’aujourd’hui et de demain. Cette initiative s’inscrit dans la volonté du groupe Crédit Mutuel Arkéa de répondre aux enjeux d’avenir pour nos territoires.

Federal Focus - European Economy : contribuer à un virage économique en Europe

Dans un contexte marqué par d’importantes évolutions géopolitiques, économiques et environnementales, de nombreuses entreprises européennes optent pour une affirmation régionale, rompant avec la mondialisation. Priorisant l’Europe, elles visent l’indépendance, le leadership international, et la revitalisation de l’emploi local. Ces évolutions soulignent l’engagement des entreprises à jouer un rôle clé dans le développement économique local tout en répondant aux enjeux environnementaux.

Au sein du fonds Federal Focus - European Economy, les gérants sélectionnent des entreprises européennes cotées* qui privilégient les infrastructures, les emplois et les investissements sur le territoire européen.

La gestion active du fonds intègre les convictions de l’équipe de gestion couplée à la puissance des outils quantitatifs, ce qui permet d’investir, avec le bon timing, sur les valeurs qui présentent le meilleur potentiel à long terme. La gestion disciplinée et processée de ce fonds est soumise à des contrôles à chaque étape pour une recherche de performance supérieure sur le long terme, ajustée du risque et de critères durables**.

Guillaume David, Directeur du Développement d’Arkéa IS commente “Ce nouveau fonds thématique complète l’expertise historique de Federal Finance Gestion en matière de gestion ESG, après le lancement fin 2022 du FPS Federal Focus - Biodiversity. Nous nous réjouissons à l’idée de contribuer au soutien des transitions d’aujourd’hui et de demain et particulièrement aux défis européens avec ce fonds Federal Focus - European Economy.”

Aurélio Rodriguez, responsable de la gamme thématique chez Federal Finance Gestion ajoute “L’intérêt d’investir dans Federal Focus - European Economy est de profiter du renouveau de l’économie européenne. Le fonds permet de bénéficier du renforcement stratégique de l’Europe dans un contexte de prise de conscience d’une certaine autonomie économique et des enjeux de développement durable. Ce fonds est article 8 SFDR et labellisé ISR.”