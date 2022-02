UNE OFFRE CO-CONSTRUITE A DESTINATION D’UNE CLIENTELE BANQUE PRIVEE

Focus Premium PEA Bis est un fonds construit en partenariat avec Milleis, une banque privée indépendante, qui offre un accompagnement et des services sur-mesure à une clientèle patrimoniale. Deuxième fonds commercialisé depuis 2021, ce fonds à formule est un produit innovant et construit pour répondre aux exigences d’une clientèle Banque Privée.

L’expertise de Federal Finance Gestion dans l’élaboration de ses fonds à formule a permis la création de ce produit clé en main.

Caroline Delangle, Responsable Cross Asset Solutions (pôle spécialisé dans la gestion Structurée, gestion Actions, Ingénierie de Protection et gestion Quantitative de Federal Finance Gestion) : « Nous sommes ravis d’avoir co-construit ce nouveau fonds à formule pour la seconde fois avec Milleis Banque, c’est le renouvellement d’un partenariat réussi, gage de reconnaissance de notre savoir-faire en matière de produits structurés. »

Patrick Thiberge, Directeur Produits et Solutions, Milleis Banque : « Pour ce fonds à formule, nous avons renouvelé notre collaboration avec Federal Finance Gestion, reconnue pour son savoir-faire et son expertise en matière de produits structurés. Avec Focus Premium PEA Bis, nous répondons aux besoins spécifiques de notre clientèle patrimoniale détentrice de PEA. »

CARACTERISTIQUES DE FOCUS PREMIUM PEA BIS

Il s’agit d’un produit financier à capital non garanti d’une durée maximale de 9 ans et dont l’évolution est liée à l’Indice S&P Euro 50 Equal Weight 50 point Decrement (Series 2) (EUR) TR. Cet Indice est composé des 50 capitalisations boursières flottantes les plus importantes de la zone euro.

L’univers de départ est composé de 350 entreprises européennes. L’Indice est équipondéré et calculé en réinvestissant les dividendes bruts détachés des actions qui le composent et en retranchant un prélèvement forfaitaire constant de 50 points d’indice par an.

Focus Premium PEA Bis est une solution alternative à un investissement risqué de type actions, présentant un risque de perte en capital en cours de vie et à l’échéance.

La période de souscription en PEA s’étend du 23 décembre 2021 au 17 mars 2022.