Situé à Traverse City dans le Michigan, Promethient conçoit et produit Thermavance, une technologie de régulation thermique qui répond aux différents cas d’usage. Thermavance chauffe et refroidit par conduction thermique, avec une efficacité nettement supérieure aux technologies de convection actuelles.

Nik Endrud, Vice-président Stratégie et Innovation chez Faurecia Seating déclare : « Après avoir conclu un partenariat l’an dernier avec MAHLE, notre investissement dans Promethient représente une nouvelle étape importante dans le développement de solutions de gestion thermique innovantes. Le cockpit du futur offrira de multiples cas d’usage et sera au service de ses occupants. Les technologies de confort thermique et de climatisation intégrées au siège vont ainsi faciliter la gestion thermique individuelle et personnalisée pour chaque passager du véhicule. »

« Notre système Thermavance permet de personnaliser la climatisation tout en économisant de l’énergie, explique William Myers, Directeur Général de Promethient. Ce sont des considérations importantes pour les constructeurs, en particulier sur le segment en pleine croissance des véhicules électriques. Ce partenariat avec Faurecia représente une nouvelle étape pour l’entreprise au sein de l’industrie automobile, et confirme la valeur de Thermavance sur le marché. »

Cet investissement a été réalisé par Faurecia Ventures, qui renforce la stratégie d’innovation de Faurecia en identifiant, incubant et investissant dans des start-up possédant des technologies pertinentes destinées à la Mobilité durable ainsi qu’à l‘Habitable Intelligent et Prédictif.