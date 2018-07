Cette opération souligne l’importance de Parrot Automotive dans la stratégie du Cockpit du Futur de Faurecia. Elle permet d’accélérer le développement de solutions d’infotainment Android par Parrot Automotive et de développer une plate-forme ouverte afin d’accueillir les différents systèmes et fonctionnalités connectés de l’intérieur du véhicule. Cela facilitera l’introduction d’expériences utilisateur innovantes et différenciantes notamment pour le confort postural et thermique, une expérience sonore immersive et de nouvelles solutions d’Interface Homme Machine.

La transaction serait réalisée sur la base d’une valeur d’entreprise de 100 millions d’euros identique à celle retenue lors de l’entrée au capital par Faurecia en 2017.

Ce projet sera soumis à l’autorisation des autorités de la concurrence compétentes et fera également l’objet d’une consultation des comités d’entreprise de Parrot Automotive et Parrot SA. La réalisation de ce projet pourrait intervenir au cours du troisième trimestre 2018.