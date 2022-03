HSBC Asset Management (HSBC AM) annonce la nomination de Fatima Hadj au poste de Directrice de la stratégie climat.

Au sein de cette nouvelle fonction, Fatima pilotera la stratégie de HSBC AM en matière de changement climatique et aura pour mission de s’assurer que les considérations climatiques sont intégrées dans l’ensemble de la plateforme d’investissement. Elle travaillera avec les clients pour les aider à élaborer leurs stratégies climatiques et avec les équipes de gestion pour identifier les risques et les opportunités liés au climat des différents portefeuilles.

Fatima rejoint HSBC AM forte de plus de 20 ans d’expérience dans le développement des entreprises du secteur des services financiers et dans leur accompagnement sur les questions ESG, notamment en matière de risque et d’impact.

Fatima a occupé plusieurs postes de direction dans le secteur bancaire et dans la gestion d’actifs. Depuis sa création, elle préside le comité des Principles for Responsible (PRI) pour l’intégration ESG dans les produits titrisés, et est membre du comité de pilotage de la nouvelle collaboration entre les PRI et le UN Environment Programme Finance. Elle enseigne l’intégration ESG dans la finance à l’Université Bocconi.

Pour Stuart Kirk, Global Head of Research & Responsible Investments : « Le rôle de Fatima sera essentiel dans la mesure où l’une de nos priorités sera d’atténuer l’impact du changement climatique sur nos investissements. Sa connaissance approfondie du marché et ses expériences antérieures seront déterminantes pour nous permettre de devenir un leader dans ce domaine »