En 2016, Fast-Up Partners transforme son activité Fast-Up Commerce en une entreprise à part entière : Seelk. Pour développer celle-ci, Fast-Up Partners recrute Raphael Guedj-Pignol, un ancien d’Amazon, en tant que CEO/associé cofondateur de Seelk et Benjamin Pipat, créateur de différentes start ups dès sa sortie de Polytechnique, en tant que CTO/associé cofondateur. La société connait une croissance rapide, nourrie par le besoin de grandes marques françaises et internationales de maîtriser les spécificités des marketplaces, tout particulièrement Amazon.

Seelk propose des prestations de conseil et une suite logicielle en SaaS destinées à optimiser la présence et la performance des marques sur Amazon. Seelk identifie les opportunités de croissance des marques dans les différentes catégories de produits d’Amazon et recommande des stratégies Retail - Media à ses clients dont Seb, Bic, Vilebrequin ou de grandes marques internationales d’hygiène -beauté.

En moins de deux ans, Seelk devient leader dans l’accompagnement des marques et marchands au sein de l’écosystème Amazon en France.

La cession de Seelk par Fast-Up Partners et ses associés, qui intervient juste après le dénouement de l’opération Limelife avec l’Occitane, confirme l’efficacité du modèle d’Excubation développé par Fast-Up Partners : plus que jamais, la réussite des entreprises passe par une capacité de passage à l’acte et de déploiement rapides, pour concrétiser de nouveaux concepts de croissance.

DES FORTES SYNERGIES SUR LA CRÉATION DE CONTENU ET L’ACHAT MÉDIA DIGITAL

En rejoignant Webedia, la société conservera une gouvernance propre tout en bénéficiant de fortes synergies avec les activités du Groupe dédiées à l’optimisation des ventes e-commerce et des investissements média des marques.

Elle sera notamment amenée à collaborer et créer des offres communes avec Webedia Brand Services et son entité Quill, spécialisée dans la création de contenus pour les e-commerçants, dans une logique de performance, avec une capacité de production ultra-rapide et un déploiement international dans toutes les langues.

Seelk pourra par ailleurs s’associer à Tradelab, première plateforme programmatique indépendante en France et filiale du groupe Webedia, qui propose des solutions de substitution et d’enrichissement de l’infrastructure des DSPs afin d’optimiser l’efficacité, la qualité et l’intelligence de l’achat média digital. Ensemble, les deux entités développeront une stratégie commune d’accompagnement des marques dans leurs investissements média et data avec Amazon.

UNE AMBITION DE DÉVELOPPEMENT RAPIDE À L’INTERNATIONAL

« Notre expertise repose sur la création de solutions entrepreneuriales visant à accélérer la croissance de nos clients, grands groupes et ETI. L’accélération des ventes sur Amazon est une opportunité de croissance majeure. C’est pour cela que nous avons créé et développé Seelk avec Raphaël et Benjamin. Nous sommes persuadés que Webedia est le meilleur partenaire possible pour que Seelk ne cesse de poursuivre sa croissance en Europe » se réjouit Charles Tonlorenzi, co-fondateur et CEO de Fast-Up Partners.