Fast-Track, l’accélérateur de startups européennes en région APAC, annonce son partenariat exclusif avec Dentsu Inc., groupe de communication leader au Japon, pour identifier les plus belles pépites occidentales et notamment françaises.

Dentsu Innovation Initiative (DII), division de Dentsu, entend découvrir les dernières innovations technologiques qui contribueront au soutien, au développement et à la croissance de leurs clients et partenaires.

DII et Fast-Track invitent les candidatures des meilleures scaleups françaises dans les domaines de la data, éducation, content marketing, e-commerce et blockchain réalisant entre 20m et 50m d’euros de chiffre d’affaires. En septembre 2019, DII et Fast-Track pré-sélectionneront 10 scaleups pour participer au roadshow de Paris qui aura lieu en octobre prochain. Les 3 meilleures d’entre elles auront ensuite l’opportunité de présenter leur stratégie pour le marché Japonais et leur impact pour aider les clients de Dentsu à innover. Le gagnant remportera un financement à hauteur de 50,000 euros pour un premier pilote au Japon en amont des Jeux Olympiques de 2020 qui se dérouleront à Tokyo.

Fast-Track, puissant accélérateur business en région APAC

Forte de 18 années d’expérience en Asie et implantée à Tokyo, Hong-Kong, Sydney et Singapour, Fast-Track a su tisser de solides relations avec les décideurs locaux et regionaux des grandes marques, des intégrateurs, agences media et éditeurs. Au sein d’un marché difficile à intégrer et fragmenté, FastTrack joue le rôle de trait d’union entre l’Asie et l’Europe et facilite les relations et l’intégration des startups au travers d’un réseau développé de partenaires stratégiques.

Cela lui permet notamment de sourcer des pépites et des technologies innovantes des pays occidentaux pour les entreprises asiatiques, mais également de permettre aux nouveaux entrants occidentaux de tester leur offre sur leur marché cible, rencontrer l’écosystème local ad-hoc et accélérer leur implantation.

En partenariat avec les investisseurs internationaux qui partagent leur enthousiasme pour les startups souhaitant se développer à l’international, Fast-Track réussit avec succès à faire fusionner les valeurs des startups européennes avec celles des sociétés asiatiques. Elle a déjà d’ailleurs accompagné avec succès de nombreuses pépites comme StickyAds, Unruly ou encore MOBKOI.

L’Asie-Pacifique, le nouvel eldorado pour les startups européennes

En l’espace de quelques années, l’Asie est devenue une plateforme attractive pour les startups ainsi que les investisseurs. Et la Chine n’est pas la seule terre promise. Singapour, Tokyo ou encore Sydney et Hong-Kong se sont transformées en capitales internationales de la tech et attirent chaque année de nouvelles sociétés souhaitant conquérir le marché asiatique.

Les possibilités pour les startups tech françaises et européennes sont colossales et de nombreux grands groupes ou entreprises, à l’image de Dentsu, offrent de belles perspectives d’intégration et de développement à l’international grâce à un accompagnement sur-mesure.