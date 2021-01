Opencell, leader européen du marché des plateformes de monétisation agile, boucle une levée de fonds de 6,8 millions d’euros, auprès de SeventurePartners, Alliance Entreprendre et son investisseur historique Capital Grand Est avec l’aide d’Impulse Corporate Finance.

Depuis 2015, Opencell développe une solution disruptive permettant de répondre aux besoins de facturation complexe d’abonnements et d’usages. Avec 70 références à son actif, la solution Opencell est déployée dans le secteur des télécoms, du cloud, de l’internet des objets, dans l’énergie, dans la distribution et l’e-commerce ainsi que dans les services B2B.

La solution Opencell répond à une tendance de fond : la transition d’une économie fondée sur le produit et la propriété vers un modèle fondé sur le service et le partage. Elle offre à ses clients la possibilité d’innover et de créer des nouveaux modèles de ventes.

Avec ce financement, Opencell prévoit d’étoffer ses équipes, d’investir dans sa technologie et d’accélérer son développement à l’international avec l’ouverture d’un bureau en Allemagne d’ici juin 2021.

Opencell,éditeur d’une solution de monétisation agile open source éponyme, annonce aujourd’hui avoir levé 6,8 M€ en série Aauprès des fonds SeventurePartners, Alliance Entreprendre et Capital Grand Est. Les fonds levésserviront à accélérer le développement produit et la commercialisation de la solution Opencell sur un marché en pleine expansion, nourri par l’explosion du marché de l’abonnement et de la consommation à l’usage des particuliers et des entreprises. Opencell a été conseillé sur cette levée de fonds par Impulse Corporate Finance.

Une image contenant texte, signe, personne, hommeDescription générée automatiquementDepuis son lancement en 2015, la solution Opencell s’est imposéecomme une véritable alternative aux logiciels de billing propriétaires. Elle offre une couverture complète du processus"quote- to-cash" comprenant la médiation ou l’agrégation d’évènements, la valorisation et l’imputation en compte de transactions valorisées, la gestion du cycle de facturation, la composition et l’envoi de facture, la gestion de la comptabilité auxiliaire et le recouvrement des impayés.

Par sa flexibilité et son coût attractif, Opencell est idéalement positionnée pour adresser les besoins de remplacement complet ou partiel des outilshistoriques coûteux et peu agiles ainsi que le lancement de nouveaux services. La solution déployée auprès de soixante-dixclients en France et en Europe de l’Ouest, dont 6 clients du CAC 40, est principalement utilisée dans le secteur des télécommunications, de l’énergie ou de la mobilité ou bien dans la distribution et le e-commerce.

La société a déjà mis en place des partenariats privilégiés avec la plupart des intégrateurs majeurs présents sur le marché français. Elle a également noué des partenariats technologies avec Salesforce et Microsoft Dynamics CRM, permettant une interface bidirectionnelle et sans couture pour les utilisateurs de ces solutions.

L’ensemble des données des clients SaaS sont hébergées sur lecloud souverain OVH, permettant une conformité totale avec les contraintes RGPD. Une version« cloudready » est aussi disponible, offrant aux clients la possibilité d’installer la solution sur leur propre cloud public ou privé.

« Opencell, avec sa solution de facturation adaptée aux offres de services récurrents, avait retenu notre attention depuis notre première rencontre. Leur solution répond parfaitement à la problématique de complexification de la facturation liée au changement de paradigme où les entreprises et les particuliers se tournent de plus en plus vers l’économie de l’abonnement et de l’usage. Avec une équipe de management qualifiée dans le domaine, nous sommes ravis d’accompagner la société dans son internationalisation avec les premiers territoires de développement bien identifiés. », souligne Ludovic Denis, Venture Partner au sein de l’équipe Tech/Digital chez SeventurePartners.

« Nous avons été séduits par la qualité de l’équipe et l’expertise unique d’Opencell qui a su développer une solution robuste de facturation complexe répondant aux enjeux d’évolution des business models de leurs clients. Nous sommes donc ravis d’accompagner la société dans son développement », résume Laura Panquet, Directrice de participations chez Alliance Entreprendre.

« Nous sommes ravis de pouvoir conclure cette opération avec des investisseurs de premier plan en plein milieu d’une crise sanitaire sans précédent afin d’accélérer le déploiement commercial de la solution Opencell tant en France qu’à l’étranger sur un marché adressable que nous estimons à plus de 4 milliards d’euros. », déclare pour sa part David Meyer, le CEOd’Opencell.