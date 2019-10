FSI Irlande a été constituée sous la forme d’une société de gestion d’actifs irlandaise dans l’objectif de permettre à First State de proposer ses produits et services à ses clients établis dans les États membres de l’UE et de développer ses activités commerciales vers l’UE, quel que soit le résultat final des négociations sur le Brexit.

Frank Glennon a été nommé au poste de Responsable Commercial de FSI Irlande. M. Glennon était jusqu’à présent responsable du développement de la clientèle institutionnelle en Europe au sein du bureau Londonien de First State. Membre de l’équipe de First State depuis 13 ans, il a exercé des diverses fonctions commerciales au Royaume-Uni et en Australie.

Le poste de Responsable Conformité de FSI Irlande a été confié à Joanna Galvin, qui est chargée de la gestion des relations de FSI Irlande avec la CBI et les auditeurs externes. Mme Galvin a rejoint les équipes de First State après avoir dirigé le service Conformité de KBC Fund Management et y avoir exercé les fonctions de responsable de la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et de Secrétaire Générale. Elle avait avant cela passé dix ans chez HSBC où elle avait occupé diverses fonctions « sénior » dans les métiers de la Conformité, et était membre du Irish Funds’ Management Effectiveness Group (Groupe pour le développement de l’efficacité de la gestion d’actifs irlandais).

Mark Buckley a été nommé Responsable de la Gestion des Risques de FSI Irlande où il est chargé de la supervision des risques et des contrôles, ainsi que de la gestion du dispositif de surveillance pour FSI Irlande. Avant de nous rejoindre, M. Buckley était responsable du groupe au sein des fonctions de contrôle interne de BNY Mellon. Il avait travaillé auparavant comme consultant dans le domaine des risques chez Deloitte et avait exercé des responsabilités de management chez FuturePlus Financial Services, prestataire de services australien spécialisé dans les fonds de pension.

John Donovan a été désigné Responsable de l’Assurance des Investissements et assure à ce titre la supervision des services d’investissement conformes à la directive MiFID pour la société. Il était avant cela Responsable du Reporting de Gestion pour Perpetual Investments en Australie, après avoir occupé diverses fonctions similaires à Dublin pendant huit ans.

Après les nominations déjà annoncées de Adrian Hilderly à la tête de FSI Irlande et de Tim McManus, Responsable Sénior Finance et Fiscalité des Investissements, ces recrutements de cadres dirigeants marquent l’achèvement des dernières étapes du processus réglementaire et opérationnel conditionnant le démarrage de notre activité en Irlande.

« Nous sommes particulièrement heureux d’avoir satisfait l’ensemble des exigences réglementaires et opérationnelles requises pour créer notre société de gestion d’actifs en Irlande qui, nous en sommes convaincus, nous permettra de développer notre activité auprès de nos clients établis dans l’UE », commente Chris Turpin, Directeur général pour la région EMEA au sein de First State.

« Le démarrage de FSI Irlande, conjugué à notre présence à Paris et Francfort, garantit à notre clientèle établie dans les pays de l’UE de pouvoir bénéficier d’un service et d’un accès à toute la gamme de fonds de First State, » conclue M. Turpin.