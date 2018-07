FINAVEO & Associés, leader des plateformes bancaires pour les compte-titres, PEA et PEA-PME auprès des CGP (1,5 milliard d’euros d’encours, 1000 clients CGP, 23 salariés), annonce être entré dans des discussions exclusives en vue de son rachat par trois entités réunies en consortium : les Groupes Apicil, OFI, et Crystal. Cette consolidation permettrait, sous réserve d’approbation par les autorités de tutelle, de donner naissance à un acteur de référence dans le domaine des plateformes dédiées aux CGP.

FINAVEO & Associés, acteur majeur du secteur, a naturellement suscité l’intérêt du consortium : la complémentarité de leurs produits, son solide réseau de clients CGP et ses valeurs humaines incarnées par l’équipe dirigeante ont fait de FINAVEO & Associés le partenaire idéal.

Par ce projet, FINAVEO & Associés et le consortium ambitionnent de s’appuyer sur leurs forces et atouts respectifs pour in fine offrir à leurs clients une gamme élargie de produits et de services innovants à forte valeur ajoutée. L’objectif affiché de ce rapprochement est de partager leurs expertises spécifiques afin de répondre au plus près des besoins de leurs clients. Le consortium, qui partage des valeurs communes avec FINAVEO & Associés, s’attachera à conduire ses projets de développement dans la continuité de ceux initiés par ses dirigeants.

Cette opération stratégique permettrait également au consortium et FINAVEO & Associés de mutualiser leurs expériences et d’unir leurs forces pour leurs permettre de s’adapter au mieux aux mutations profondes de leur secteur.

Pascal Vieville, Directeur Général Délégué de FINAVEO & Associés, se félicite : « Cette opération représente une formidable opportunité pour FINAVEO & Associés et ses collaborateurs de changer de dimension et d’élargir son offre de produits ! Ce projet étant vertueux pour les salariés, je me réjouis de participer à la création d’un nouvel acteur incontournable sur le marché. Tout cela s’inscrit dans un mouvement naturel de regroupement observé aujourd’hui sur le marché des plateformes bancaires. »

D’autres informations précisant les contours de cette opération seront susceptibles d’être communiquées début septembre.