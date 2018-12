Ce nouveau tour de table permettra à la société d’accélérer considérablement ses opérations en Europe et en Asie, parallèlement à l’accélération du déploiement de son application conçue pour la mobilité sur le terrain.

La levée de fonds a été menée par Draper Esprit, avec l’appui de Cathay Innovation et le soutien de Salesforce Ventures.

FINALCAD a levé un total de 63 M$ depuis sa création.

La société utilisera les fonds supplémentaires pour développer ses activités en Europe et en Asie.

Aux côtés des investisseurs français existants Serena, Aster et CapHorn Invest, de nouveaux fonds d’investissement internationaux rejoignent FINALCAD. Ces nouveaux investisseurs sont le fonds européen de premier plan Draper Esprit, le fonds global de capital-risque Cathay Innovation, ainsi que Salesforce Ventures, le véhicule d’investissement de Salesforce, le leader mondial du CRM.

Actuellement, 10 000 milliards de dollars sont consacrés à la construction dans le monde, et ce chiffre devrait doubler au cours des 20 prochaines années. Pourtant, l’industrie souffre d’une faible productivité chronique. Selon McKinsey, alors que la productivité a augmenté de 30 % depuis 1995 au Royaume-Uni et en Allemagne, la productivité globale dans le secteur de la construction n’a augmenté que de 7 %. Simultanément, l’adoption des nouvelles technologies a été très faible : l’industrie utilise encore principalement des processus manuels et non numériques. Compte tenu de l’augmentation de la population et du besoin croissant d’infrastructures et de logements dans le monde entier, la nécessité de mettre en place des moyens plus efficaces et plus rentables est des plus pressantes.

FINALCAD a été fondée en 2012 par Jimmy Louchart, Joffroy Louchart et David Vauthrin, pour apporter une réponse à ce besoin. La société permet aux entreprises de construction d’améliorer leur efficacité opérationnelle grâce à une plateforme digitale mobile. Les ingénieurs travaux, les chefs de chantier, les architectes et les maîtres d’ouvrage peuvent travailler ensemble via son application mobile, ce qui permet une collaboration sur une grande variété de processus métiers, sur le terrain et dans les bureaux. L’application FINALCAD est bien plus qu’un simple outil de communication, elle permet également aux utilisateurs de travailler sur des plans, des modèles BIM, des tâches, des contrôles de qualité et de sécurité ainsi que de suivre l’avancement des travaux. Grâce à sa technologie d’analyse de données, FINALCAD peut ensuite fournir des informations utiles et faire remonter des bonnes pratiques au sein du groupe.

Grâce à ces nouveaux partenaires, FINALCAD est bien placé pour poursuivre sa croissance en Europe et en Asie tout en exécutant sa mission d’accélération de la transformation digitale dans l’industrie de la construction. Les nouveaux fonds permettront à l’entreprise :

D’étendre sa solution SaaS des secteurs de la construction et des infrastructures à ceux de l’énergie et des concessions.

D’embaucher 100 personnes pour mieux servir ses clients internationaux.

D’investir en R&D pour développer une plateforme intelligente d’analyse des données permettant de fournir des informations prédictives.

La société emploie actuellement 170 personnes dans 12 pays et a accompagné plus de 20,000 projets depuis sa création. Parmi ses clients figurent certains leaders de la construction tels que Shimizu, Eiffage, RATP et PT PP.

« Lorsque nous avons levé notre série B en 2016, nous avions pour projet de passer un cap important en évoluant d’un modèle commercial par chantier à un modèle de transformation numérique à l’échelle de l’entreprise. Cela impliquait de couvrir toutes les activités principales de notre industrie : bâtiment, infrastructures, énergie et concessions. Ce pivot a été accompli et concrétisé par le gain de contrats importants en Europe et en Asie. Cette série C nous permet aujourd’hui de déployer pleinement notre stratégie à l’échelle mondiale. Nous sommes convaincus que cette approche unique porte ses fruits et que la valeur que nous apportons à nos clients est la voie à suivre pour changer la façon dont nous construisons. Nous voulons aider nos clients à avoir un avantage stratégique dans leur environnement concurrentiel. » annonce Jimmy Louchart, Cofondateur et CEO de FINALCAD.

« FINALCAD correspond parfaitement au type de sociétés dans lesquelles nous investissons : une société en forte croissance, dotée d’un modèle commercial éprouvé, d’une équipe de dirigeants expérimentés et d’une solution véritablement disruptive pour un marché mondial. FINALCAD met en place ce que nous croyons être l’avenir de la construction et représente une grande opportunité de collaboration pour nous. » indique Ben Tompkins, Directeur associé, Draper Esprit.

« Nous sommes très fiers de rejoindre le tour de table de FINALCAD et de soutenir la société dans cette nouvelle aventure. Avec sa plateforme mobile et son ADN international reconnu, FINALCAD est devenu un leader dans la transformation digitale de la construction. Grâce à notre plateforme unique sur trois continents, nous sommes impatients d’aider au développement de FINALCAD et notamment afin d’accélérer la croissance en Europe et en Asie. », a déclaré Denis Barrier, Co-fondateur et CEO de Cathay Innovation.

« Chez Salesforce Ventures, nous investissons dans des sociétés qui fournissent des solutions à la pointe de la technologie à nos clients. Après avoir examiné le secteur des Construction Tech, nous avons décidé d’investir dans FINALCAD en raison de sa capacité à innover et de son évolution à l’échelle globale. Nous sommes ravis de proposer des solutions digitales adaptées au secteur de la construction à nos clients. » explique Alex Kayyal, Associé et Responsable Europe, Salesforce Ventures.